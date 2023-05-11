Фестиваль "Красноярск. Летопись Победы" собрал более 1,5 тысячи человек
Участниками фестиваля "Красноярск. Летопись Победы" стали более 1,5 тысячи школьников
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск
Вид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Более 1,5 тысячи школьников стали участниками ежегодного патриотического фестиваля "Красноярск. Летопись Победы", проводимого в краевой столице в восьмой раз, сообщает пресс-служба мэрии.
Итоги фестиваля подвели в среду в ГорДК на Высотной.
"Его участниками и гостями стали более 1500 человек из 79 школ. В этом году мероприятие посвящено событиям 1943-го года – ключевым битвам переломного для Великой Отечественной войны года исполняется 80 лет. В основе фестиваля лежат исследовательские работы красноярских школьников. В этом году ребятам предстояло собрать информацию, а потом трансформировать её в графические романы о бойцах-красноярцах", - говорится в сообщении.
Самым масштабным и ярким моментом фестиваля стала постановка по повести Константина Симонова "Дни и ночи". Повесть разделили на семь частей - по количеству районов Красноярска. Команды мастерили декорации и реквизит, репетировали роли. Итоговая работа получилась слаженной и дружной, отмечают юные артисты.
"Главное понять, что ты хочешь передать зрителю. У меня роль 18-летней Анны, которая для меня очень близка. Мне самой скоро исполнится 18, и я тоже стою на перепутье. Я её понимаю. Меня сильно поддерживала наша команда и преподаватели, а перед выходом на сцену мы обнимались. В общем, настраивались по-боевому", - делится ученица 11-го класса школы №18 Полина Черемнова.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации города КрасноярскаФестиваль "Красноярск. Летопись Победы"
Фестиваль "Красноярск. Летопись Победы"
© Фото предоставлено пресс-службой администрации города Красноярска
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© Фото предоставлено пресс-службой администрации города КрасноярскаФестиваль "Красноярск. Летопись Победы"
Фестиваль "Красноярск. Летопись Победы"
© Фото предоставлено пресс-службой администрации города Красноярска
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой администрации города КрасноярскаФестиваль "Красноярск. Летопись Победы"
Фестиваль "Красноярск. Летопись Победы"
© Фото предоставлено пресс-службой администрации города Красноярска
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой администрации города КрасноярскаФестиваль "Красноярск. Летопись Победы"
Фестиваль "Красноярск. Летопись Победы"
© Фото предоставлено пресс-службой администрации города Красноярска
4 из 4
Фестиваль "Красноярск. Летопись Победы"
© Фото предоставлено пресс-службой администрации города Красноярска
1 из 4
Фестиваль "Красноярск. Летопись Победы"
© Фото предоставлено пресс-службой администрации города Красноярска
2 из 4
Фестиваль "Красноярск. Летопись Победы"
© Фото предоставлено пресс-службой администрации города Красноярска
3 из 4
Фестиваль "Красноярск. Летопись Победы"
© Фото предоставлено пресс-службой администрации города Красноярска
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Кроме спектакля и графических романов, старшеклассники продемонстрировали навыки военно-строевой подготовки. Они в течение трёх месяцев маршировали, разучивали строевые песни и сегодня показали экспертам свои умения.
Лучшие результаты в военно-строевом направлении показала команда Советского района, на втором месте расположился Свердловский район, третье место у Ленинского района.
"Летопись Победы" - это удивительный фестиваль, он погружает нас в события военных лет. Сегодня ребята рассказывали о 1943 годе. Это переломный момент Великой Отечественной войны, и эти важные, судьбоносные и трагические события мы видим глазами современных школьников. Они по-своему чувствуют произведение Симонова, по-своему представляют и передают героев этих событий, конечно же, пропуская эти образы через восприятие сегодняшнего дня, через понимание событий специальной военной операции", - отметил глава города Владислав Логинов.
"То, что ребята продемонстрировали сегодня - это отличный результат командной работы, это опыт, который поможет им лучше понять прошлое, а значит и правильно поступать в будущем", - добавил мэр.