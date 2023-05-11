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Зеленский заявил, что утвердил план реформы правоохранительных органов - РИА Новости, 11.05.2023
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23:51 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/evrointegratsiya-1871170671.html
Зеленский заявил, что утвердил план реформы правоохранительных органов
Зеленский заявил, что утвердил план реформы правоохранительных органов - РИА Новости, 11.05.2023
Зеленский заявил, что утвердил план реформы правоохранительных органов
Владимир Зеленский заявил, что в четверг утвердил план реформы правоохранительных органов, которая добавляет Украине готовности к евроинтеграции. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T23:51
2023-05-11T23:51
в мире
украина
владимир зеленский
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в четверг утвердил план реформы правоохранительных органов, которая добавляет Украине готовности к евроинтеграции. По его утверждению, эта реформа добавляет готовности реализовать евроинтеграционную цель Киева. По его словам, "доверие к стране формируется на доверии к тем, кто действует от имени государства". Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная, украинскому правительству нужно провести реформу конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия
Зеленский заявил, что утвердил план реформы правоохранительных органов

Зеленский заявил, что утвердил план реформы правоохранительных органов для евроинтеграции

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в четверг утвердил план реформы правоохранительных органов, которая добавляет Украине готовности к евроинтеграции.
«
"Сегодня утвердил комплексный стратегический план реформирования нашей системы правопорядка - всех правоохранительных органов и прокуратуры. Это детальный документ, который рассчитан до 2027 года", - сказал он на видео, опубликованном в его телеграм-канале.
По его утверждению, эта реформа добавляет готовности реализовать евроинтеграционную цель Киева. По его словам, "доверие к стране формируется на доверии к тем, кто действует от имени государства".
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная, украинскому правительству нужно провести реформу конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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