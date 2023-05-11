https://ria.ru/20230511/evrointegratsiya-1871170671.html

Зеленский заявил, что утвердил план реформы правоохранительных органов

Зеленский заявил, что утвердил план реформы правоохранительных органов - РИА Новости, 11.05.2023

Зеленский заявил, что утвердил план реформы правоохранительных органов

Владимир Зеленский заявил, что в четверг утвердил план реформы правоохранительных органов, которая добавляет Украине готовности к евроинтеграции. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T23:51

2023-05-11T23:51

2023-05-11T23:51

в мире

украина

владимир зеленский

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864801922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e72b556ed79e059f80da65b62b9ac61.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в четверг утвердил план реформы правоохранительных органов, которая добавляет Украине готовности к евроинтеграции. По его утверждению, эта реформа добавляет готовности реализовать евроинтеграционную цель Киева. По его словам, "доверие к стране формируется на доверии к тем, кто действует от имени государства". Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная, украинскому правительству нужно провести реформу конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20230327/ukraina-1860851021.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия