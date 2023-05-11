Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос, планируется ли разговор Путина и Эрдогана - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 11.05.2023 (обновлено: 13:04 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/erdogan-1871019445.html
В Кремле ответили на вопрос, планируется ли разговор Путина и Эрдогана
В Кремле ответили на вопрос, планируется ли разговор Путина и Эрдогана - РИА Новости, 11.05.2023
В Кремле ответили на вопрос, планируется ли разговор Путина и Эрдогана
В настоящий момент телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана не планируется, но при необходимости он может быть... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:03
2023-05-11T13:04
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
политика
россия
дмитрий песков
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807556907_0:99:3088:1835_1920x0_80_0_0_77e34c09576e23510fd17fada3adb34f.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В настоящий момент телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана не планируется, но при необходимости он может быть оперативно организован, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Нет, в настоящий момент нет, но вы знаете, что при необходимости они созваниваются очень быстро", - сказал Песков журналистам на вопрос, нет ли в планах разговора Путина с Эрдоганом.
https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807556907_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_a60ce4b0f40ea245f7ed18941406c759.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, политика, россия, дмитрий песков, турция
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Турция
В Кремле ответили на вопрос, планируется ли разговор Путина и Эрдогана

Песков: Путин пока не планирует говорить с Эрдоганом, но звонок можно быстро организовать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В настоящий момент телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана не планируется, но при необходимости он может быть оперативно организован, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, в настоящий момент нет, но вы знаете, что при необходимости они созваниваются очень быстро", - сказал Песков журналистам на вопрос, нет ли в планах разговора Путина с Эрдоганом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с президентом России Владимиром Путиным на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Эрдоган достал наган. Турция приготовилась к последней схватке
7 мая, 08:00
 
Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганПолитикаРоссияДмитрий ПесковТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала