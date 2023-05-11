https://ria.ru/20230511/erdogan-1871019445.html
В Кремле ответили на вопрос, планируется ли разговор Путина и Эрдогана
В Кремле ответили на вопрос, планируется ли разговор Путина и Эрдогана - РИА Новости, 11.05.2023
В Кремле ответили на вопрос, планируется ли разговор Путина и Эрдогана
В настоящий момент телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана не планируется, но при необходимости он может быть... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:03
2023-05-11T13:03
2023-05-11T13:04
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
политика
россия
дмитрий песков
турция
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В настоящий момент телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана не планируется, но при необходимости он может быть оперативно организован, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Нет, в настоящий момент нет, но вы знаете, что при необходимости они созваниваются очень быстро", - сказал Песков журналистам на вопрос, нет ли в планах разговора Путина с Эрдоганом.
https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, политика, россия, дмитрий песков, турция
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Турция
В Кремле ответили на вопрос, планируется ли разговор Путина и Эрдогана
Песков: Путин пока не планирует говорить с Эрдоганом, но звонок можно быстро организовать
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В настоящий момент телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана не планируется, но при необходимости он может быть оперативно организован, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, в настоящий момент нет, но вы знаете, что при необходимости они созваниваются очень быстро", - сказал Песков журналистам на вопрос, нет ли в планах разговора Путина с Эрдоганом.
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