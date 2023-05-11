https://ria.ru/20230511/energetika-1871028460.html

Россия не использовала энергетику в политических целях, заявил Песков

Россия не использовала энергетику в политических целях, заявил Песков - РИА Новости, 11.05.2023

Россия не использовала энергетику в политических целях, заявил Песков

РФ никогда не использовала энергетику в политических целях, но Запад оказывает колоссальное давление, заморозку активов без ответа Москва не оставит, заявил... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:31

2023-05-11T13:31

2023-05-11T13:31

россия

экономика

санкции в отношении россии

политика

дмитрий песков

москва

германия

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. РФ никогда не использовала энергетику в политических целях, но Запад оказывает колоссальное давление, заморозку активов без ответа Москва не оставит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия никогда не использовала энергетику ни в политических, ни в иных целях. Россия сталкивается с беспрецедентным давлением за рубежом. Россия сталкивается с экспроприацией своих активов за рубежом. И, конечно же, никто не должен ожидать от России, что она все это дело будет оставлять без реакции", - сказал он журналистам.Финская энергетическая компания Fortum объявила, что спишет свои российские активы на 1,7 миллиарда евро, которые перешли под управление Росимущества, и "деконсолидирует российский сегмент".Fortum стал одной из двух иностранных компаний, подпавших под указ президента РФ Владимира Путина об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Но этот перечень может быть расширен.Fortum в России принадлежит, помимо 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшей ТГК-10), около 30% в ТГК-1 (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России.

https://ria.ru/20230511/ssha-1871021918.html

https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862938908.html

россия

москва

германия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, экономика, санкции в отношении россии, политика, дмитрий песков, москва, германия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), фортум, uniper