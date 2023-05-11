https://ria.ru/20230511/energetika-1871028460.html
Россия не использовала энергетику в политических целях, заявил Песков
Россия не использовала энергетику в политических целях, заявил Песков - РИА Новости, 11.05.2023
Россия не использовала энергетику в политических целях, заявил Песков
РФ никогда не использовала энергетику в политических целях, но Запад оказывает колоссальное давление, заморозку активов без ответа Москва не оставит, заявил... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:31
2023-05-11T13:31
2023-05-11T13:31
россия
экономика
санкции в отношении россии
политика
дмитрий песков
москва
германия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. РФ никогда не использовала энергетику в политических целях, но Запад оказывает колоссальное давление, заморозку активов без ответа Москва не оставит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия никогда не использовала энергетику ни в политических, ни в иных целях. Россия сталкивается с беспрецедентным давлением за рубежом. Россия сталкивается с экспроприацией своих активов за рубежом. И, конечно же, никто не должен ожидать от России, что она все это дело будет оставлять без реакции", - сказал он журналистам.Финская энергетическая компания Fortum объявила, что спишет свои российские активы на 1,7 миллиарда евро, которые перешли под управление Росимущества, и "деконсолидирует российский сегмент".Fortum стал одной из двух иностранных компаний, подпавших под указ президента РФ Владимира Путина об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Но этот перечень может быть расширен.Fortum в России принадлежит, помимо 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшей ТГК-10), около 30% в ТГК-1 (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России.
https://ria.ru/20230511/ssha-1871021918.html
https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862938908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, санкции в отношении россии, политика, дмитрий песков, москва, германия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), фортум, uniper
Россия, Экономика, Санкции в отношении России, Политика, Дмитрий Песков, Москва, Германия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Фортум, Uniper
Россия не использовала энергетику в политических целях, заявил Песков
Песков: Россия никогда не использовала энергетику в политических целях
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. РФ никогда не использовала энергетику в политических целях, но Запад оказывает колоссальное давление, заморозку активов без ответа Москва не оставит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия никогда не использовала энергетику ни в политических, ни в иных целях. Россия сталкивается с беспрецедентным давлением за рубежом. Россия сталкивается с экспроприацией своих активов за рубежом. И, конечно же, никто не должен ожидать от России, что она все это дело будет оставлять без реакции", - сказал он журналистам.
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Финская энергетическая компания Fortum объявила, что спишет свои российские активы на 1,7 миллиарда евро, которые перешли под управление Росимущества, и "деконсолидирует российский сегмент".
Fortum стал одной из двух иностранных компаний, подпавших под указ президента РФ Владимира Путина об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Но этот перечень может быть расширен.
Fortum в России принадлежит, помимо 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшей ТГК-10), около 30% в ТГК-1 (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России.
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