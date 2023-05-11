https://ria.ru/20230511/elektrosamokat-1870947982.html
В Великом Новгороде лихач на электросамокате сломал ногу пожилой женщине
В Великом Новгороде лихач на электросамокате сломал ногу пожилой женщине - РИА Новости, 11.05.2023
В Великом Новгороде лихач на электросамокате сломал ногу пожилой женщине
Водитель электросамоката на Софийской набережной в Великом Новгороде сбил 63-летнюю женщину, сломав ей бедро, сообщает в четверг УГИБДД региона. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T09:53
2023-05-11T09:53
2023-05-11T10:13
происшествия
великий новгород
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 мая – РИА Новости. Водитель электросамоката на Софийской набережной в Великом Новгороде сбил 63-летнюю женщину, сломав ей бедро, сообщает в четверг УГИБДД региона. "На Софийской набережной неустановленный водитель, управляя неустановленным электросамокатом, совершил наезд на пешехода, женщину 1960 года рождения, которая двигалась по тротуару в попутном направлении. В результате ДТП пешеход с переломом бедра доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ГОБУЗ "Центральная городская клиническая больница № 1"", - сообщают в ведомстве. Водитель электросамоката с места ДТП скрылся, ведется его розыск. Инцидент произошел накануне около 16.15.
https://ria.ru/20230505/elektrosamokaty-1869809580.html
великий новгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, великий новгород
Происшествия, Великий Новгород
В Великом Новгороде лихач на электросамокате сломал ногу пожилой женщине
В Великом Новгороде лихач на электросамокате сломал бедро 63-летней женщине
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 мая – РИА Новости.
Водитель электросамоката на Софийской набережной в Великом Новгороде сбил 63-летнюю женщину, сломав ей бедро, сообщает
в четверг УГИБДД региона.
"На Софийской набережной неустановленный водитель, управляя неустановленным электросамокатом, совершил наезд на пешехода, женщину 1960 года рождения, которая двигалась по тротуару в попутном направлении. В результате ДТП пешеход с переломом бедра доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ГОБУЗ "Центральная городская клиническая больница № 1"", - сообщают в ведомстве.
Водитель электросамоката с места ДТП скрылся, ведется его розыск. Инцидент произошел накануне около 16.15.
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