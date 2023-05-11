Рейтинг@Mail.ru
В Великом Новгороде лихач на электросамокате сломал ногу пожилой женщине - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 11.05.2023 (обновлено: 10:13 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/elektrosamokat-1870947982.html
В Великом Новгороде лихач на электросамокате сломал ногу пожилой женщине
В Великом Новгороде лихач на электросамокате сломал ногу пожилой женщине - РИА Новости, 11.05.2023
В Великом Новгороде лихач на электросамокате сломал ногу пожилой женщине
Водитель электросамоката на Софийской набережной в Великом Новгороде сбил 63-летнюю женщину, сломав ей бедро, сообщает в четверг УГИБДД региона. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T09:53
2023-05-11T10:13
происшествия
великий новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1870951545_231:0:976:419_1920x0_80_0_0_1e19194239735c419a807e0aad78b4b2.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 мая – РИА Новости. Водитель электросамоката на Софийской набережной в Великом Новгороде сбил 63-летнюю женщину, сломав ей бедро, сообщает в четверг УГИБДД региона. "На Софийской набережной неустановленный водитель, управляя неустановленным электросамокатом, совершил наезд на пешехода, женщину 1960 года рождения, которая двигалась по тротуару в попутном направлении. В результате ДТП пешеход с переломом бедра доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ГОБУЗ "Центральная городская клиническая больница № 1"", - сообщают в ведомстве. Водитель электросамоката с места ДТП скрылся, ведется его розыск. Инцидент произошел накануне около 16.15.
https://ria.ru/20230505/elektrosamokaty-1869809580.html
великий новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1870951545_396:0:955:419_1920x0_80_0_0_f8e810fecd766532ad0a3c0819ca7f94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, великий новгород
Происшествия, Великий Новгород
В Великом Новгороде лихач на электросамокате сломал ногу пожилой женщине

В Великом Новгороде лихач на электросамокате сломал бедро 63-летней женщине

© Фото : УГИБДД по Новгородской областиМесто ДТП с участием электросамоката на Софийской набережной в Великом Новгороде
Место ДТП с участием электросамоката на Софийской набережной в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : УГИБДД по Новгородской области
Место ДТП с участием электросамоката на Софийской набережной в Великом Новгороде
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 мая – РИА Новости. Водитель электросамоката на Софийской набережной в Великом Новгороде сбил 63-летнюю женщину, сломав ей бедро, сообщает в четверг УГИБДД региона.
"На Софийской набережной неустановленный водитель, управляя неустановленным электросамокатом, совершил наезд на пешехода, женщину 1960 года рождения, которая двигалась по тротуару в попутном направлении. В результате ДТП пешеход с переломом бедра доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ГОБУЗ "Центральная городская клиническая больница № 1"", - сообщают в ведомстве.
Водитель электросамоката с места ДТП скрылся, ведется его розыск. Инцидент произошел накануне около 16.15.
Девушки берут на прокат электросамокаты на набережной Москвы-реки в ЦПКиО имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
В Совфеде предложили повысить штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах
5 мая, 03:23
 
ПроисшествияВеликий Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала