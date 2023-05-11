https://ria.ru/20230511/elektrosamokat-1870947982.html

В Великом Новгороде лихач на электросамокате сломал ногу пожилой женщине

В Великом Новгороде лихач на электросамокате сломал ногу пожилой женщине - РИА Новости, 11.05.2023

В Великом Новгороде лихач на электросамокате сломал ногу пожилой женщине

Водитель электросамоката на Софийской набережной в Великом Новгороде сбил 63-летнюю женщину, сломав ей бедро, сообщает в четверг УГИБДД региона. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T09:53

2023-05-11T09:53

2023-05-11T10:13

происшествия

великий новгород

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 мая – РИА Новости. Водитель электросамоката на Софийской набережной в Великом Новгороде сбил 63-летнюю женщину, сломав ей бедро, сообщает в четверг УГИБДД региона. "На Софийской набережной неустановленный водитель, управляя неустановленным электросамокатом, совершил наезд на пешехода, женщину 1960 года рождения, которая двигалась по тротуару в попутном направлении. В результате ДТП пешеход с переломом бедра доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ГОБУЗ "Центральная городская клиническая больница № 1"", - сообщают в ведомстве. Водитель электросамоката с места ДТП скрылся, ведется его розыск. Инцидент произошел накануне около 16.15.

https://ria.ru/20230505/elektrosamokaty-1869809580.html

великий новгород

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, великий новгород