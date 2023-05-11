https://ria.ru/20230511/elektromobil-1871138799.html
Kaspersky оснастит электромобиль "Атом" защитой от взлома и атак хакеров
Kaspersky оснастит электромобиль "Атом" защитой от взлома и атак хакеров - РИА Новости, 11.05.2023
Kaspersky оснастит электромобиль "Атом" защитой от взлома и атак хакеров
"Лаборатория Касперского" обеспечит российский электромобиль "Атом" защитой от взлома и удаленных атак злоумышленников с помощью нового шлюза безопасности, а в... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T19:10
2023-05-11T19:10
2023-05-11T19:10
экономика
технологии
лаборатория касперского
авто
россия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обеспечит российский электромобиль "Атом" защитой от взлома и удаленных атак злоумышленников с помощью нового шлюза безопасности, а в будущем добавит в него возможность проводить удаленную диагностику автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Лаборатория Касперского" обеспечила функциональный образец электромобиля "Атом" защитой от удаленных атак злоумышленников... IT-компания интегрировала в автомобиль свое решение - шлюз безопасности Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG) на базе операционной системы KasperskyOS", - говорится в сообщении. Вначале KASG будет защищать электромобиль от взлома, позволит безопасно обновлять программное обеспечение и осуществлять мониторинг событий. Однако работать над решением и совершенствовать его функции планируется до 2025 года. В частности, "Лаборатория Касперского" планирует добавить возможность удаленной диагностики автомобилей, что позволит автопроизводителям получать через защищенный канал информацию о поломках, если машину по какой-либо причине невозможно привезти в сервисный центр, подключаться на расстоянии, оперативно оказывать помощь автовладельцу. В компании отмечают, что новый электромобиль ориентирован, прежде всего, на молодое поколение и жителей мегаполисов, а новый шлюз соответствует требованиям регуляторов по обеспечению кибербезопасности подключенного транспорта и создан с учетом стандарта по функциональной безопасности. Помимо нового решения, "Лаборатория Касперского" провела всесторонний анализ и моделирование угроз для "Атома", оказала экспертную поддержку при проектировании и разработке других его технологических решений, в частности, многоуровневой системы кибербезопасности, защиты приложений и бортовой системы развлечений. "Это первый этап долгосрочного технологического партнерства компаний. Совместные разработки компаний лягут в основу защиты будущих поколений электромобилей "Атом", которая также будет построена на основе KasperskyOS", - подчеркивают в "Лаборатории Касперского". Как отмечает менеджер по работе с международными технологическими партнерами компании Евгения Пономарева, в компании видят большой потенциал взаимодействия в части обеспечения кибербезопасности подключенного транспорта с другими автопроизводителями - как в России, так и за рубежом. Разработкой проекта по выпуску электрокаров "Атом" занимается компания "Кама", венчурными инвесторами примерно в равных долях выступили гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян. В апреле Когогин рассказывал, что серийное производство электромобилей "Атом" планируется начать в 2025 году, а выпуск машин для тестовых испытаний намечен уже на этот год. Презентовать прототип нового электрокара планируется в мае на форуме в Казани.
https://ria.ru/20230404/moskvich-1862833657.html
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экономика, технологии, лаборатория касперского, авто, россия
Экономика, Технологии, Лаборатория Касперского, Авто, Россия
Kaspersky оснастит электромобиль "Атом" защитой от взлома и атак хакеров
Kaspersky оснастит российский электромобиль "Атом" защитой от взлома и атак хакеров
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обеспечит российский электромобиль "Атом" защитой от взлома и удаленных атак злоумышленников с помощью нового шлюза безопасности, а в будущем добавит в него возможность проводить удаленную диагностику автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Лаборатория Касперского" обеспечила функциональный образец электромобиля "Атом" защитой от удаленных атак злоумышленников... IT-компания интегрировала в автомобиль свое решение - шлюз безопасности Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG) на базе операционной системы KasperskyOS", - говорится в сообщении.
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Вначале KASG будет защищать электромобиль от взлома, позволит безопасно обновлять программное обеспечение и осуществлять мониторинг событий. Однако работать над решением и совершенствовать его функции планируется до 2025 года. В частности, "Лаборатория Касперского" планирует добавить возможность удаленной диагностики автомобилей, что позволит автопроизводителям получать через защищенный канал информацию о поломках, если машину по какой-либо причине невозможно привезти в сервисный центр, подключаться на расстоянии, оперативно оказывать помощь автовладельцу.
В компании отмечают, что новый электромобиль ориентирован, прежде всего, на молодое поколение и жителей мегаполисов, а новый шлюз соответствует требованиям регуляторов по обеспечению кибербезопасности подключенного транспорта и создан с учетом стандарта по функциональной безопасности.
Помимо нового решения, "Лаборатория Касперского" провела всесторонний анализ и моделирование угроз для "Атома", оказала экспертную поддержку при проектировании и разработке других его технологических решений, в частности, многоуровневой системы кибербезопасности, защиты приложений и бортовой системы развлечений.
"Это первый этап долгосрочного технологического партнерства компаний. Совместные разработки компаний лягут в основу защиты будущих поколений электромобилей "Атом", которая также будет построена на основе KasperskyOS", - подчеркивают в "Лаборатории Касперского".
Как отмечает менеджер по работе с международными технологическими партнерами компании Евгения Пономарева, в компании видят большой потенциал взаимодействия в части обеспечения кибербезопасности подключенного транспорта с другими автопроизводителями - как в России
, так и за рубежом.
Разработкой проекта по выпуску электрокаров "Атом" занимается компания "Кама", венчурными инвесторами примерно в равных долях выступили гендиректор "Камаза" Сергей Когогин
и бизнесмен Рубен Варданян. В апреле Когогин рассказывал, что серийное производство электромобилей "Атом" планируется начать в 2025 году, а выпуск машин для тестовых испытаний намечен уже на этот год. Презентовать прототип нового электрокара планируется в мае на форуме в Казани
.
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