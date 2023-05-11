https://ria.ru/20230511/dtp-1871135127.html

В Саратове два человека погибли при столкновении легковушки с поездом

В Саратове два человека погибли при столкновении легковушки с поездом - РИА Новости, 11.05.2023

В Саратове два человека погибли при столкновении легковушки с поездом

Пассажирский поезд и легковой автомобиль столкнулись на переезде в Саратове, в результате погибли два человека, еще один пострадал, сообщили в городском отделе... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T18:54

2023-05-11T18:54

2023-05-11T18:54

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САРАТОВ, 11 мая - РИА Новости. Пассажирский поезд и легковой автомобиль столкнулись на переезде в Саратове, в результате погибли два человека, еще один пострадал, сообщили в городском отделе ГИБДД. "По предварительным данным, в 16.25 (15.25 мск) на железнодорожном переезде поселка Сергиевский Гагаринского района произошло столкновение ВАЗ-2107 и пассажирского поезда. В результате столкновения два пассажира (автомобиля) скончались на месте, водителю указывается медицинская помощь на месте", - сказали журналистам в пресс-службе отдела. Пресс-служба Приволжского линейного управления МВД России на транспорте сообщила, что на перегоне Ивановский - Горючка автомобиль ВАЗ выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, где произошло столкновение с пассажирским поездом, следовавшим из Адлера в Нижневартовск. Как отмечается в сообщении Приволжской железной дороги (филиал РЖД), инцидент произошел при исправно действующей сигнализации: водитель легковой машины выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом №345 сообщением Адлер - Нижневартовск. По информации Приволжской железной дороги, поезд из-за инцидента с машиной задержался на 33 минуты, на движение других пассажирских поездов ДТП не повлияло. Как уточнил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале, погибли мужчина примерно 50 лет и женщина примерно 60 лет, при этом мужчина примерно 35 лет с открытой черепно-мозговой травмой, переломом бедра и травмой грудной клетки и живота госпитализирован в областную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20230511/samokat-1871015574.html

https://ria.ru/20230511/dtp-1870922693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, дтп, саратов, гибдд мвд рф, саратовская область, россия