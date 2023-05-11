В Саратове два человека погибли при столкновении легковушки с поездом
В Саратове два человека погибли при столкновении легковушки с пассажирским поездом
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 11 мая - РИА Новости. Пассажирский поезд и легковой автомобиль столкнулись на переезде в Саратове, в результате погибли два человека, еще один пострадал, сообщили в городском отделе ГИБДД.
"По предварительным данным, в 16.25 (15.25 мск) на железнодорожном переезде поселка Сергиевский Гагаринского района произошло столкновение ВАЗ-2107 и пассажирского поезда. В результате столкновения два пассажира (автомобиля) скончались на месте, водителю указывается медицинская помощь на месте", - сказали журналистам в пресс-службе отдела.
Пресс-служба Приволжского линейного управления МВД России на транспорте сообщила, что на перегоне Ивановский - Горючка автомобиль ВАЗ выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, где произошло столкновение с пассажирским поездом, следовавшим из Адлера в Нижневартовск.
Как отмечается в сообщении Приволжской железной дороги (филиал РЖД), инцидент произошел при исправно действующей сигнализации: водитель легковой машины выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом №345 сообщением Адлер - Нижневартовск.
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"Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось... Локомотивная бригада и пассажиры за медицинской помощью не обращались", - указали железнодорожники. Уточняется, что пострадавший водитель "тяжело травмирован".
По информации Приволжской железной дороги, поезд из-за инцидента с машиной задержался на 33 минуты, на движение других пассажирских поездов ДТП не повлияло.
Как уточнил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале, погибли мужчина примерно 50 лет и женщина примерно 60 лет, при этом мужчина примерно 35 лет с открытой черепно-мозговой травмой, переломом бедра и травмой грудной клетки и живота госпитализирован в областную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии.