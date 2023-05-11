https://ria.ru/20230511/dtp-1870940842.html
Названа возможная причина ДТП с пятью погибшими в Красноярском крае
Названа возможная причина ДТП с пятью погибшими в Красноярском крае - РИА Новости, 11.05.2023
Названа возможная причина ДТП с пятью погибшими в Красноярском крае
Превышение скоростного режима могло стать причиной дорожной аварии на юге Красноярского края, в котом погибли пятеро молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T09:06
2023-05-11T09:06
2023-05-11T09:06
происшествия
красноярский край
авто
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КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Превышение скоростного режима могло стать причиной дорожной аварии на юге Красноярского края, в котом погибли пятеро молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет, сообщает прокуратура региона. Ранее в краевом главке ГУМВД сообщили, что в пруду была обнаружена слетевшая с обрыва Toyota. При обследовании места аварии были найдены следы заноса автомобиля. Погибли пять человек. По данным прокуратуры, рано утром в пруду между селом Каптырево и селом Субботино была обнаружена Toyota, где находились погибшие юноши и девушка возрастом от 18 до 20 лет. "Четверо парней являлись студентами Щушенского сельскохозяйственного колледжа, 18-летняя девушка ранее обучалась в нем. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать превышение водителем установленной скорости движения. В непосредственной близости от транспортного средства на обочине имеются следы заноса и опрокидывания. Точные причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении. По данному факту прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20230511/dtp-1870922693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, авто
Происшествия, Красноярский край, Авто
Названа возможная причина ДТП с пятью погибшими в Красноярском крае
Причиной ДТП с пятью погибшими в Красноярском крае могло стать превышение скорости
КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости.
Превышение скоростного режима могло стать причиной дорожной аварии на юге Красноярского края, в котом погибли пятеро молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет, сообщает
прокуратура региона.
Ранее в краевом главке ГУМВД сообщили, что в пруду была обнаружена слетевшая с обрыва Toyota. При обследовании места аварии были найдены следы заноса автомобиля. Погибли пять человек.
По данным прокуратуры, рано утром в пруду между селом Каптырево и селом Субботино была обнаружена Toyota, где находились погибшие юноши и девушка возрастом от 18 до 20 лет.
"Четверо парней являлись студентами Щушенского сельскохозяйственного колледжа, 18-летняя девушка ранее обучалась в нем. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать превышение водителем установленной скорости движения. В непосредственной близости от транспортного средства на обочине имеются следы заноса и опрокидывания. Точные причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
По данному факту прокуратура начала проверку.
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