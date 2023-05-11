https://ria.ru/20230511/dtp-1870940842.html

Названа возможная причина ДТП с пятью погибшими в Красноярском крае

Названа возможная причина ДТП с пятью погибшими в Красноярском крае - РИА Новости, 11.05.2023

Названа возможная причина ДТП с пятью погибшими в Красноярском крае

Превышение скоростного режима могло стать причиной дорожной аварии на юге Красноярского края, в котом погибли пятеро молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет,... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T09:06

2023-05-11T09:06

2023-05-11T09:06

происшествия

красноярский край

авто

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КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Превышение скоростного режима могло стать причиной дорожной аварии на юге Красноярского края, в котом погибли пятеро молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет, сообщает прокуратура региона. Ранее в краевом главке ГУМВД сообщили, что в пруду была обнаружена слетевшая с обрыва Toyota. При обследовании места аварии были найдены следы заноса автомобиля. Погибли пять человек. По данным прокуратуры, рано утром в пруду между селом Каптырево и селом Субботино была обнаружена Toyota, где находились погибшие юноши и девушка возрастом от 18 до 20 лет. "Четверо парней являлись студентами Щушенского сельскохозяйственного колледжа, 18-летняя девушка ранее обучалась в нем. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать превышение водителем установленной скорости движения. В непосредственной близости от транспортного средства на обочине имеются следы заноса и опрокидывания. Точные причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении. По данному факту прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20230511/dtp-1870922693.html

красноярский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, красноярский край, авто