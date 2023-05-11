https://ria.ru/20230511/dtp-1870922693.html

Опубликовано видео крупного ДТП на МКАД с двумя грузовиками

Опубликовано видео крупного ДТП на МКАД с двумя грузовиками - РИА Новости, 11.05.2023

Опубликовано видео крупного ДТП на МКАД с двумя грузовиками

Две грузовые машины столкнулись на 15-м километре МКАД на юго-востоке Москвы, одна из них перекрыла две полосы движения, а другую отбросило на обочину,... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T01:36

2023-05-11T01:36

2023-05-11T01:37

москва

происшествия

авто

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Две грузовые машины столкнулись на 15-м километре МКАД на юго-востоке Москвы, одна из них перекрыла две полосы движения, а другую отбросило на обочину, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На 15-м километре МКАД автомобиль столкнулся с другим неисправным автомобилем, после чего один из них отбросило на обочину, а другой перекрыл две полосы движения. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, авто