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Опубликовано видео крупного ДТП на МКАД с двумя грузовиками - РИА Новости, 11.05.2023
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01:36 11.05.2023 (обновлено: 01:37 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/dtp-1870922693.html
Опубликовано видео крупного ДТП на МКАД с двумя грузовиками
Опубликовано видео крупного ДТП на МКАД с двумя грузовиками - РИА Новости, 11.05.2023
Опубликовано видео крупного ДТП на МКАД с двумя грузовиками
Две грузовые машины столкнулись на 15-м километре МКАД на юго-востоке Москвы, одна из них перекрыла две полосы движения, а другую отбросило на обочину,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T01:36
2023-05-11T01:37
москва
происшествия
авто
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Две грузовые машины столкнулись на 15-м километре МКАД на юго-востоке Москвы, одна из них перекрыла две полосы движения, а другую отбросило на обочину, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На 15-м километре МКАД автомобиль столкнулся с другим неисправным автомобилем, после чего один из них отбросило на обочину, а другой перекрыл две полосы движения. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия, авто
Москва, Происшествия, Авто
Опубликовано видео крупного ДТП на МКАД с двумя грузовиками

На 15-м километре МКАД на юго-востоке Москвы столкнулись две грузовые машины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Две грузовые машины столкнулись на 15-м километре МКАД на юго-востоке Москвы, одна из них перекрыла две полосы движения, а другую отбросило на обочину, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
"На 15-м километре МКАД автомобиль столкнулся с другим неисправным автомобилем, после чего один из них отбросило на обочину, а другой перекрыл две полосы движения. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
 
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