https://ria.ru/20230511/draka-1871134304.html
В Нижнем Новгороде проверят сообщения о массовой драке возле ТЦ
В Нижнем Новгороде проверят сообщения о массовой драке возле ТЦ - РИА Новости, 11.05.2023
В Нижнем Новгороде проверят сообщения о массовой драке возле ТЦ
Полицейские в Нижнем Новгороде проверяют информацию о массовой драке в Автозаводском районе у торгового центра, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T18:50
2023-05-11T18:50
2023-05-11T18:50
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая – РИА Новости. Полицейские в Нижнем Новгороде проверяют информацию о массовой драке в Автозаводском районе у торгового центра, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. Ранее местный телеграм-канал "Мой Нижний Новгород" разместил снятое на мобильный телефон видео драки, в которой участвовало более 10 человек. Сообщается, что потасовку устроили у торгового центра "Парк Авеню". "Десятого мая в отдел полиции поступило два сообщения от очевидцев о конфликтной ситуации между мужчинами около торгово-развлекательного центра в Автозаводском районе города. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции участников конфликта не обнаружили. Сами участники инцидента ОВД не обращались. Информация, опубликованная в сети интернет, проверяется", - заявили в ведомстве.
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Нижнем Новгороде проверят сообщения о массовой драке возле ТЦ
Полиция проверит сообщения о массовой драке возле ТЦ "Парк Авеню" в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая – РИА Новости. Полицейские в Нижнем Новгороде проверяют информацию о массовой драке в Автозаводском районе у торгового центра, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Ранее местный телеграм-канал "Мой Нижний Новгород" разместил снятое на мобильный телефон видео драки, в которой участвовало более 10 человек. Сообщается, что потасовку устроили у торгового центра "Парк Авеню".
"Десятого мая в отдел полиции поступило два сообщения от очевидцев о конфликтной ситуации между мужчинами около торгово-развлекательного центра в Автозаводском районе города. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции участников конфликта не обнаружили. Сами участники инцидента ОВД не обращались. Информация, опубликованная в сети интернет, проверяется", - заявили в ведомстве.
В Волгограде полиция начала проверку после массовой драки