https://ria.ru/20230511/draka-1871134304.html

В Нижнем Новгороде проверят сообщения о массовой драке возле ТЦ

В Нижнем Новгороде проверят сообщения о массовой драке возле ТЦ - РИА Новости, 11.05.2023

В Нижнем Новгороде проверят сообщения о массовой драке возле ТЦ

Полицейские в Нижнем Новгороде проверяют информацию о массовой драке в Автозаводском районе у торгового центра, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T18:50

2023-05-11T18:50

2023-05-11T18:50

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая – РИА Новости. Полицейские в Нижнем Новгороде проверяют информацию о массовой драке в Автозаводском районе у торгового центра, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. Ранее местный телеграм-канал "Мой Нижний Новгород" разместил снятое на мобильный телефон видео драки, в которой участвовало более 10 человек. Сообщается, что потасовку устроили у торгового центра "Парк Авеню". "Десятого мая в отдел полиции поступило два сообщения от очевидцев о конфликтной ситуации между мужчинами около торгово-развлекательного центра в Автозаводском районе города. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции участников конфликта не обнаружили. Сами участники инцидента ОВД не обращались. Информация, опубликованная в сети интернет, проверяется", - заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20230505/draka-1870067071.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, нижегородская область, нижний новгород, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)