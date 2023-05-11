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В Нижнем Новгороде проверят сообщения о массовой драке возле ТЦ - РИА Новости, 11.05.2023
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18:50 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/draka-1871134304.html
В Нижнем Новгороде проверят сообщения о массовой драке возле ТЦ
В Нижнем Новгороде проверят сообщения о массовой драке возле ТЦ - РИА Новости, 11.05.2023
В Нижнем Новгороде проверят сообщения о массовой драке возле ТЦ
Полицейские в Нижнем Новгороде проверяют информацию о массовой драке в Автозаводском районе у торгового центра, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T18:50
2023-05-11T18:50
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая – РИА Новости. Полицейские в Нижнем Новгороде проверяют информацию о массовой драке в Автозаводском районе у торгового центра, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. Ранее местный телеграм-канал "Мой Нижний Новгород" разместил снятое на мобильный телефон видео драки, в которой участвовало более 10 человек. Сообщается, что потасовку устроили у торгового центра "Парк Авеню". "Десятого мая в отдел полиции поступило два сообщения от очевидцев о конфликтной ситуации между мужчинами около торгово-развлекательного центра в Автозаводском районе города. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции участников конфликта не обнаружили. Сами участники инцидента ОВД не обращались. Информация, опубликованная в сети интернет, проверяется", - заявили в ведомстве.
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Нижнем Новгороде проверят сообщения о массовой драке возле ТЦ

Полиция проверит сообщения о массовой драке возле ТЦ "Парк Авеню" в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая – РИА Новости. Полицейские в Нижнем Новгороде проверяют информацию о массовой драке в Автозаводском районе у торгового центра, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Ранее местный телеграм-канал "Мой Нижний Новгород" разместил снятое на мобильный телефон видео драки, в которой участвовало более 10 человек. Сообщается, что потасовку устроили у торгового центра "Парк Авеню".
"Десятого мая в отдел полиции поступило два сообщения от очевидцев о конфликтной ситуации между мужчинами около торгово-развлекательного центра в Автозаводском районе города. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции участников конфликта не обнаружили. Сами участники инцидента ОВД не обращались. Информация, опубликованная в сети интернет, проверяется", - заявили в ведомстве.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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ПроисшествияНижегородская областьНижний НовгородРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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