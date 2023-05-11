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ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка, ранены пять человек - РИА Новости, 11.05.2023
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13:00 11.05.2023 (обновлено: 13:05 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/donetsk-1871017654.html
ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка, ранены пять человек
ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка, ранены пять человек - РИА Новости, 11.05.2023
ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка, ранены пять человек
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, прямое попадание снаряда пришлось в дом, где ранения получила семья, включая ребенка 2019 года рождения,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:00
2023-05-11T13:05
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, прямое попадание снаряда пришлось в дом, где ранения получила семья, включая ребенка 2019 года рождения, передает корреспондент РИА Новости. "У внучки открытый перелом, 3,7 (лет - ред.) - девочке, а Инне - 35. Таня - директор школы, моя племянница, это ж я, ее тетка, а это - ее дети и внучка", - рассказала Нэли, пострадавшая жительница. Глава города Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале сообщил, что "в результате обстрела Петровского района по ул. Твардовского также пострадали девочка 2019 г.р., женщины 1966 и 1988 г.р., мужчина 1964 г.р., по ул. Магнитной ранена женщина 1963 г.р.". "Дочка пострадала и внучка (3 года) пострадала. У внучки только ранения осколочные предплечья, в запястье и ожог сильный, а у невестки открытый перелом руки и тоже ранение. У свахи ранение брюшной полости", - рассказал родственник пострадавшей семьи Александр. За предыдущие сутки ВСУ несколько раз обстреляли Петровский район Донецка. По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины украинские войска в 14.25 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Также вследствие обстрела образовались крупные возгорания в двух частных домах жилого сектора района. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230511/donbass-1870968134.html
донецк
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, происшествия
Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка, ранены пять человек

ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка, ранены пять человек, включая ребенка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, прямое попадание снаряда пришлось в дом, где ранения получила семья, включая ребенка 2019 года рождения, передает корреспондент РИА Новости.
"У внучки открытый перелом, 3,7 (лет - ред.) - девочке, а Инне - 35. Таня - директор школы, моя племянница, это ж я, ее тетка, а это - ее дети и внучка", - рассказала Нэли, пострадавшая жительница.
Глава города Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале сообщил, что "в результате обстрела Петровского района по ул. Твардовского также пострадали девочка 2019 г.р., женщины 1966 и 1988 г.р., мужчина 1964 г.р., по ул. Магнитной ранена женщина 1963 г.р.".
"Дочка пострадала и внучка (3 года) пострадала. У внучки только ранения осколочные предплечья, в запястье и ожог сильный, а у невестки открытый перелом руки и тоже ранение. У свахи ранение брюшной полости", - рассказал родственник пострадавшей семьи Александр.
За предыдущие сутки ВСУ несколько раз обстреляли Петровский район Донецка. По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины украинские войска в 14.25 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Также вследствие обстрела образовались крупные возгорания в двух частных домах жилого сектора района.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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ДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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