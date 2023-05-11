https://ria.ru/20230511/donetsk-1871017654.html

ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка, ранены пять человек

ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка, ранены пять человек - РИА Новости, 11.05.2023

ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка, ранены пять человек

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, прямое попадание снаряда пришлось в дом, где ранения получила семья, включая ребенка 2019 года рождения,... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:00

2023-05-11T13:00

2023-05-11T13:05

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, прямое попадание снаряда пришлось в дом, где ранения получила семья, включая ребенка 2019 года рождения, передает корреспондент РИА Новости. "У внучки открытый перелом, 3,7 (лет - ред.) - девочке, а Инне - 35. Таня - директор школы, моя племянница, это ж я, ее тетка, а это - ее дети и внучка", - рассказала Нэли, пострадавшая жительница. Глава города Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале сообщил, что "в результате обстрела Петровского района по ул. Твардовского также пострадали девочка 2019 г.р., женщины 1966 и 1988 г.р., мужчина 1964 г.р., по ул. Магнитной ранена женщина 1963 г.р.". "Дочка пострадала и внучка (3 года) пострадала. У внучки только ранения осколочные предплечья, в запястье и ожог сильный, а у невестки открытый перелом руки и тоже ранение. У свахи ранение брюшной полости", - рассказал родственник пострадавшей семьи Александр. За предыдущие сутки ВСУ несколько раз обстреляли Петровский район Донецка. По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины украинские войска в 14.25 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Также вследствие обстрела образовались крупные возгорания в двух частных домах жилого сектора района. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230511/donbass-1870968134.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, происшествия