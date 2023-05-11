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Двое детей и пять взрослых пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 11.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:40 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/donetsk-1870945277.html
Двое детей и пять взрослых пострадали при обстреле Донецка
Двое детей и пять взрослых пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 11.05.2023
Двое детей и пять взрослых пострадали при обстреле Донецка
Семь человек, включая двоих детей, пострадали в результате обстрела Донецка, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T09:40
2023-05-11T09:40
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Семь человек, включая двоих детей, пострадали в результате обстрела Донецка, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин. "По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района: по ул. Твардовского также пострадали девочка 2019 года рождения и женщины 1933 и 1988 годов рождения и мужчина 1964 года рождения, по ул. Магнитной ранена женщина 1963 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. По его словам, в поселке Александровка по улице Кирова ранена девочка 2010 года рождения и мужчина 1975 года рождения. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, последние обстрелы Петровского района Донецка и поселка Александровка были совершены в 6.10 и 4.10 мск, было выпущено в общей сложности девять снарядов калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20230511/ozeryanovka-1870933648.html
https://ria.ru/20230511/obstrel-1870932261.html
донецк
петровский район
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происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
Двое детей и пять взрослых пострадали при обстреле Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: двое детей и пять взрослых пострадали при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Семь человек, включая двоих детей, пострадали в результате обстрела Донецка, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин.
"По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района: по ул. Твардовского также пострадали девочка 2019 года рождения и женщины 1933 и 1988 годов рождения и мужчина 1964 года рождения, по ул. Магнитной ранена женщина 1963 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Украинские войска обстреляли Озеряновку
Вчера, 07:15
По его словам, в поселке Александровка по улице Кирова ранена девочка 2010 года рождения и мужчина 1975 года рождения.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, последние обстрелы Петровского района Донецка и поселка Александровка были совершены в 6.10 и 4.10 мск, было выпущено в общей сложности девять снарядов калибра 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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