Двое детей и пять взрослых пострадали при обстреле Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: двое детей и пять взрослых пострадали при обстреле со стороны ВСУ
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Семь человек, включая двоих детей, пострадали в результате обстрела Донецка, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин.
"По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района: по ул. Твардовского также пострадали девочка 2019 года рождения и женщины 1933 и 1988 годов рождения и мужчина 1964 года рождения, по ул. Магнитной ранена женщина 1963 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
По его словам, в поселке Александровка по улице Кирова ранена девочка 2010 года рождения и мужчина 1975 года рождения.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, последние обстрелы Петровского района Донецка и поселка Александровка были совершены в 6.10 и 4.10 мск, было выпущено в общей сложности девять снарядов калибра 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.