https://ria.ru/20230511/donetsk-1870945277.html

Двое детей и пять взрослых пострадали при обстреле Донецка

Двое детей и пять взрослых пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 11.05.2023

Двое детей и пять взрослых пострадали при обстреле Донецка

Семь человек, включая двоих детей, пострадали в результате обстрела Донецка, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T09:40

2023-05-11T09:40

2023-05-11T09:40

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867290252_0:324:2898:1954_1920x0_80_0_0_4a7afce1f7a9a43b812b4822a3ad4869.jpg

ДОНЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Семь человек, включая двоих детей, пострадали в результате обстрела Донецка, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин. "По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района: по ул. Твардовского также пострадали девочка 2019 года рождения и женщины 1933 и 1988 годов рождения и мужчина 1964 года рождения, по ул. Магнитной ранена женщина 1963 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. По его словам, в поселке Александровка по улице Кирова ранена девочка 2010 года рождения и мужчина 1975 года рождения. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, последние обстрелы Петровского района Донецка и поселка Александровка были совершены в 6.10 и 4.10 мск, было выпущено в общей сложности девять снарядов калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.

https://ria.ru/20230511/ozeryanovka-1870933648.html

https://ria.ru/20230511/obstrel-1870932261.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)