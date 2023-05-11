https://ria.ru/20230511/donbass-1871030222.html

За девять лет в Донбассе от рук Киева погибли более 130 детей, заявил СК

За девять лет в Донбассе от рук Киева погибли более 130 детей, заявил СК - РИА Новости, 11.05.2023

За девять лет в Донбассе от рук Киева погибли более 130 детей, заявил СК

Более 130 детей погибли с 2014 года от зверств киевского режима в Донбассе, еще 444 получили ранения, заявил в четверг глава СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:35

2023-05-11T13:35

2023-05-11T13:35

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Более 130 детей погибли с 2014 года от зверств киевского режима в Донбассе, еще 444 получили ранения, заявил в четверг глава СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20220601/angely-1792203542.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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