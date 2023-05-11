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За девять лет в Донбассе от рук Киева погибли более 130 детей, заявил СК
За девять лет в Донбассе от рук Киева погибли более 130 детей, заявил СК - РИА Новости, 11.05.2023
За девять лет в Донбассе от рук Киева погибли более 130 детей, заявил СК
Более 130 детей погибли с 2014 года от зверств киевского режима в Донбассе, еще 444 получили ранения, заявил в четверг глава СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:35
2023-05-11T13:35
2023-05-11T13:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Более 130 детей погибли с 2014 года от зверств киевского режима в Донбассе, еще 444 получили ранения, заявил в четверг глава СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
За девять лет в Донбассе от рук Киева погибли более 130 детей, заявил СК
Бастрыкин заявил, что с 2014 года в Донбассе от рук Киева погибли более 130 детей