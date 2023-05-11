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За девять лет в Донбассе от рук Киева погибли более 130 детей, заявил СК - РИА Новости, 11.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/donbass-1871030222.html
За девять лет в Донбассе от рук Киева погибли более 130 детей, заявил СК
За девять лет в Донбассе от рук Киева погибли более 130 детей, заявил СК - РИА Новости, 11.05.2023
За девять лет в Донбассе от рук Киева погибли более 130 детей, заявил СК
Более 130 детей погибли с 2014 года от зверств киевского режима в Донбассе, еще 444 получили ранения, заявил в четверг глава СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:35
2023-05-11T13:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Более 130 детей погибли с 2014 года от зверств киевского режима в Донбассе, еще 444 получили ранения, заявил в четверг глава СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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россия
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безопасность, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
За девять лет в Донбассе от рук Киева погибли более 130 детей, заявил СК

Бастрыкин заявил, что с 2014 года в Донбассе от рук Киева погибли более 130 детей

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЦветы и игрушки, возложенные к памятнику "Аллея Ангелов" в парке Победы в Донецке
Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Цветы и игрушки, возложенные к памятнику "Аллея Ангелов" в парке Победы в Донецке. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Более 130 детей погибли с 2014 года от зверств киевского режима в Донбассе, еще 444 получили ранения, заявил в четверг глава СК РФ Александр Бастрыкин.
«
"Начиная с 2014 года в Донбассе погибло более 5 тысяч человек, в том числе 138 детей. Ранения получило почти 10 тысяч мирных жителей, из них 444 ребенка. Самой маленькой жертве украинской агрессии в день гибели исполнилось 27 дней", - сказал глава СК РФ в рамках ПМЮФ.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Аллея ангелов: памятник погибшим детям Донбасса - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
Аллея ангелов: памятник погибшим детям Донбасса
1 июня 2022, 11:10
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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