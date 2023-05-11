https://ria.ru/20230511/donbass-1870991637.html

Пасечник поздравил жителей ДНР с девятилетием референдума о независимости

Пасечник поздравил жителей ДНР с девятилетием референдума о независимости - РИА Новости, 11.05.2023

Пасечник поздравил жителей ДНР с девятилетием референдума о независимости

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей ДНР с девятилетием референдума о независимости, выразив уверенность, что донецкая земля будет полностью... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T12:04

2023-05-11T12:04

2023-05-11T12:04

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 11 мая – РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей ДНР с девятилетием референдума о независимости, выразив уверенность, что донецкая земля будет полностью освобождена от украинского нацизма. "Ровно 9 лет назад в ходе референдума о самоопределении Донбасс подавляющим числом голосов высказался за самостоятельность и воссоединение с исторической Родиной – Россией… Уверен, донецкая земля обязательно будет полностью освобождена от украинского нацизма. Справедливость восторжествует!" - написал Пасечник в поздравлении жителям ДНР в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что "жители Донецка и Луганска проявили мужество и отвагу, стали на путь сохранения своих ценностей и традиций, наследия и культуры, родного языка", отметив, что "братские регионы плечом к плечу продолжают сражаться за мирное небо над Отчизной". Пасечник пожелал "благополучия, процветания в составе Великой России, счастья и стойкости духа".

https://ria.ru/20230511/donbass-1870943688.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, леонид пасечник