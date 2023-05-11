https://ria.ru/20230511/donbass-1870991637.html
Пасечник поздравил жителей ДНР с девятилетием референдума о независимости
Пасечник поздравил жителей ДНР с девятилетием референдума о независимости - РИА Новости, 11.05.2023
Пасечник поздравил жителей ДНР с девятилетием референдума о независимости
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей ДНР с девятилетием референдума о независимости, выразив уверенность, что донецкая земля будет полностью... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:04
2023-05-11T12:04
2023-05-11T12:04
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 11 мая – РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей ДНР с девятилетием референдума о независимости, выразив уверенность, что донецкая земля будет полностью освобождена от украинского нацизма. "Ровно 9 лет назад в ходе референдума о самоопределении Донбасс подавляющим числом голосов высказался за самостоятельность и воссоединение с исторической Родиной – Россией… Уверен, донецкая земля обязательно будет полностью освобождена от украинского нацизма. Справедливость восторжествует!" - написал Пасечник в поздравлении жителям ДНР в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что "жители Донецка и Луганска проявили мужество и отвагу, стали на путь сохранения своих ценностей и традиций, наследия и культуры, родного языка", отметив, что "братские регионы плечом к плечу продолжают сражаться за мирное небо над Отчизной". Пасечник пожелал "благополучия, процветания в составе Великой России, счастья и стойкости духа".
https://ria.ru/20230511/donbass-1870943688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, леонид пасечник
Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Донбасс, Леонид Пасечник
Пасечник поздравил жителей ДНР с девятилетием референдума о независимости
Врио главы ЛНР Пасечник: донецкая земля будет полностью освобождена от нацизма