https://ria.ru/20230511/donbass-1870968134.html

Украинские войска обстреляли из HIMARS населенный пункт Алмазная в ЛНР

Украинские войска обстреляли из HIMARS населенный пункт Алмазная в ЛНР - РИА Новости, 11.05.2023

Украинские войска обстреляли из HIMARS населенный пункт Алмазная в ЛНР

Украинские войска в четверг утром выпустили две ракеты из HIMARS по населенному пункту Алмазная в ЛНР, сообщили в представительстве республики в Совместном... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T11:09

2023-05-11T11:09

2023-05-11T11:56

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

сша

украина

lockheed martin

bae systems

сцкк

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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром выпустили две ракеты из HIMARS по населенному пункту Алмазная в ЛНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 05.00 по н.п. Алмазная (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230511/gorlovka-1870961068.html

https://ria.ru/20230511/obstrel-1870950288.html

луганская народная республика

сша

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, луганская народная республика, сша, украина, lockheed martin , bae systems, сцкк