https://ria.ru/20230511/donbass-1870968134.html
Украинские войска обстреляли из HIMARS населенный пункт Алмазная в ЛНР
Украинские войска обстреляли из HIMARS населенный пункт Алмазная в ЛНР - РИА Новости, 11.05.2023
Украинские войска обстреляли из HIMARS населенный пункт Алмазная в ЛНР
Украинские войска в четверг утром выпустили две ракеты из HIMARS по населенному пункту Алмазная в ЛНР, сообщили в представительстве республики в Совместном... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:09
2023-05-11T11:09
2023-05-11T11:56
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
сша
украина
lockheed martin
bae systems
сцкк
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром выпустили две ракеты из HIMARS по населенному пункту Алмазная в ЛНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 05.00 по н.п. Алмазная (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230511/gorlovka-1870961068.html
https://ria.ru/20230511/obstrel-1870950288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, сша, украина, lockheed martin , bae systems, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, США, Украина, Lockheed Martin , BAE Systems, СЦКК
Украинские войска обстреляли из HIMARS населенный пункт Алмазная в ЛНР
В ЛНР заявили, что украинские войска обстреляли из HIMARS населенный пункт Алмазная