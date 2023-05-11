Рейтинг@Mail.ru
СК заявил о документах, доказывающих, что ВСУ готовили операцию в 2022 году - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/donbass-1870954992.html
СК заявил о документах, доказывающих, что ВСУ готовили операцию в 2022 году
СК заявил о документах, доказывающих, что ВСУ готовили операцию в 2022 году - РИА Новости, 11.05.2023
СК заявил о документах, доказывающих, что ВСУ готовили операцию в 2022 году
Есть документальные подтверждения, что Киев готовил в марте 2022 года специальную военную операцию в Донбассе с выходом на российскую территорию, заявил... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:28
2023-05-11T10:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835341369_0:0:2852:1604_1920x0_80_0_0_c8fc5eb5830b60f426d42f7ba02aab66.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Есть документальные подтверждения, что Киев готовил в марте 2022 года специальную военную операцию в Донбассе с выходом на российскую территорию, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230506/nastuplenie-1870105331.html
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835341369_0:0:2629:1972_1920x0_80_0_0_ce1fab13ccd738a2231b80ac5d60defe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Украина, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
СК заявил о документах, доказывающих, что ВСУ готовили операцию в 2022 году

Бастрыкин: есть документы о планах Украины начать операцию в Донбассе в марте 2022 года

© AP Photo / LibkosУкраинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Есть документальные подтверждения, что Киев готовил в марте 2022 года специальную военную операцию в Донбассе с выходом на российскую территорию, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«
"Есть документальные подтверждения, что в марте 2022 года украинская военщина готовила специальную военную операцию против Донбасса с выходом на границы РФ", - сказал он, выступая в Конституционном суде.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Украина готовилась наступать: военные нашли в ЛНР документы, подтверждающие массовый призыв - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
В ЛНР нашли свидетельства подготовки Киева к наступлению в 2022 году
6 мая, 08:24
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала