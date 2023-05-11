https://ria.ru/20230511/donbass-1870954992.html
СК заявил о документах, доказывающих, что ВСУ готовили операцию в 2022 году
СК заявил о документах, доказывающих, что ВСУ готовили операцию в 2022 году - РИА Новости, 11.05.2023
СК заявил о документах, доказывающих, что ВСУ готовили операцию в 2022 году
Есть документальные подтверждения, что Киев готовил в марте 2022 года специальную военную операцию в Донбассе с выходом на российскую территорию, заявил... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:28
2023-05-11T10:28
2023-05-11T10:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Есть документальные подтверждения, что Киев готовил в марте 2022 года специальную военную операцию в Донбассе с выходом на российскую территорию, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230506/nastuplenie-1870105331.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Украина, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
СК заявил о документах, доказывающих, что ВСУ готовили операцию в 2022 году
Бастрыкин: есть документы о планах Украины начать операцию в Донбассе в марте 2022 года