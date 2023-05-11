https://ria.ru/20230511/donbass-1870954992.html

СК заявил о документах, доказывающих, что ВСУ готовили операцию в 2022 году

СК заявил о документах, доказывающих, что ВСУ готовили операцию в 2022 году - РИА Новости, 11.05.2023

СК заявил о документах, доказывающих, что ВСУ готовили операцию в 2022 году

Есть документальные подтверждения, что Киев готовил в марте 2022 года специальную военную операцию в Донбассе с выходом на российскую территорию, заявил... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T10:28

2023-05-11T10:28

2023-05-11T10:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Есть документальные подтверждения, что Киев готовил в марте 2022 года специальную военную операцию в Донбассе с выходом на российскую территорию, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230506/nastuplenie-1870105331.html

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр