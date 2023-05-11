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Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной референдума о независимости - РИА Новости, 11.05.2023
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09:31 11.05.2023 (обновлено: 09:32 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/donbass-1870943688.html
Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной референдума о независимости
Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной референдума о независимости - РИА Новости, 11.05.2023
Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной референдума о независимости
Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с девятой годовщиной референдума о независимости, отметив, что "в этом году мы впервые празднуем этот... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T09:31
2023-05-11T09:32
в мире
донбасс
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с девятой годовщиной референдума о независимости, отметив, что "в этом году мы впервые празднуем этот день уже в составе РФ". "Уважаемые жители республики, сегодня мы отмечаем девятую годовщину референдума о независимости ДНР. И в этом году мы впервые празднуем этот день уже в составе Российской Федерации. Свершилось великое событие, которого мы ждали, которое приближали. Русский Донбасс вернулся на свою историческую родину", - заявил Пушилин в обращении, опубликованном в его телеграм-канале. Он отметил, что сплоченность жителей Донбасса помогла в 2014 году "встать на путь борьбы за свободу, за то, чтобы не допустить на нашу землю нацизм". "Мы всегда будем защищать свое право говорить на родном языке, бережно хранить нашу культуру, историю и традиции... Теперь мы не одни, наше будущее неразрывно связано с Россией, с русским миром. Наша победа еще впереди, еще предстоит большая работа по восстановлению республики", - заявил он. Пушилин также пожелал жителям Донбасса "скорейшего победного мира".
https://ria.ru/20230509/priznanie-1870645580.html
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, россия, денис пушилин
В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин
Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной референдума о независимости

Пушилин поздравил жителей ДНР с девятой годовщиной референдума о независимости

© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с девятой годовщиной референдума о независимости, отметив, что "в этом году мы впервые празднуем этот день уже в составе РФ".
"Уважаемые жители республики, сегодня мы отмечаем девятую годовщину референдума о независимости ДНР. И в этом году мы впервые празднуем этот день уже в составе Российской Федерации. Свершилось великое событие, которого мы ждали, которое приближали. Русский Донбасс вернулся на свою историческую родину", - заявил Пушилин в обращении, опубликованном в его телеграм-канале.
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Он отметил, что сплоченность жителей Донбасса помогла в 2014 году "встать на путь борьбы за свободу, за то, чтобы не допустить на нашу землю нацизм".
"Мы всегда будем защищать свое право говорить на родном языке, бережно хранить нашу культуру, историю и традиции... Теперь мы не одни, наше будущее неразрывно связано с Россией, с русским миром. Наша победа еще впереди, еще предстоит большая работа по восстановлению республики", - заявил он.
Пушилин также пожелал жителям Донбасса "скорейшего победного мира".
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В миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис Пушилин
 
 
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