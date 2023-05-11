https://ria.ru/20230511/dogovor-1870952921.html

Вероятность подписания договора Ереваном и Баку низкая, заявил Пашинян

Вероятность подписания договора Ереваном и Баку низкая, заявил Пашинян - РИА Новости, 11.05.2023

Вероятность подписания договора Ереваном и Баку низкая, заявил Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не отказывается от встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 14 мая, однако считает... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T10:16

2023-05-11T10:16

2023-05-11T11:01

в мире

никол пашинян

армения

азербайджан

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ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не отказывается от встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 14 мая, однако считает низкой вероятность подписания мирного договора в этот день."По состоянию на данный момент я не поменял своего решения о поездке в Брюссель для переговоров (с Алиевым - ред.) в воскресенье... Насколько вероятно, что в воскресенье с Азербайджаном будет подписан мирный договор? К сожалению, подобная вероятность очень низка", - сказал Пашинян на заседании правительства, в ходе которого обсуждались детали обстрелов на армяно-азербайджанской границе, произошедших в четверг утром.Он уточнил, что проект мирного договора пока не доработан и говорить о подписании пока рано. Однако, по его словам, документ нужно подготовить к подписанию.Пашинян заявил также, что Азербайджан своими сегодняшними действиями ставит под сомнение фундаментальные договоренности, достигнутые сторонами.Армения и Азербайджан в четверг обвинили друг друга в обстрелах на границе. По данным армянской стороны, ранены четверо армянских военнослужащих, Баку сообщает об одном тяжело раненом азербайджанском военном.Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.

https://ria.ru/20230511/obstrely-1870947427.html

https://ria.ru/20230503/armeniya-1869432238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, никол пашинян, армения, азербайджан