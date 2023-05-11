https://ria.ru/20230511/dogovor-1870952921.html
Вероятность подписания договора Ереваном и Баку низкая, заявил Пашинян
Вероятность подписания договора Ереваном и Баку низкая, заявил Пашинян - РИА Новости, 11.05.2023
Вероятность подписания договора Ереваном и Баку низкая, заявил Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не отказывается от встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 14 мая, однако считает... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:16
2023-05-11T10:16
2023-05-11T11:01
в мире
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не отказывается от встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 14 мая, однако считает низкой вероятность подписания мирного договора в этот день."По состоянию на данный момент я не поменял своего решения о поездке в Брюссель для переговоров (с Алиевым - ред.) в воскресенье... Насколько вероятно, что в воскресенье с Азербайджаном будет подписан мирный договор? К сожалению, подобная вероятность очень низка", - сказал Пашинян на заседании правительства, в ходе которого обсуждались детали обстрелов на армяно-азербайджанской границе, произошедших в четверг утром.Он уточнил, что проект мирного договора пока не доработан и говорить о подписании пока рано. Однако, по его словам, документ нужно подготовить к подписанию.Пашинян заявил также, что Азербайджан своими сегодняшними действиями ставит под сомнение фундаментальные договоренности, достигнутые сторонами.Армения и Азербайджан в четверг обвинили друг друга в обстрелах на границе. По данным армянской стороны, ранены четверо армянских военнослужащих, Баку сообщает об одном тяжело раненом азербайджанском военном.Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.
https://ria.ru/20230511/obstrely-1870947427.html
https://ria.ru/20230503/armeniya-1869432238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, армения, азербайджан
В мире, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан
Вероятность подписания договора Ереваном и Баку низкая, заявил Пашинян
Премьер Армении Пашинян: вероятность подписания договора Ереваном и Баку низкая
ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не отказывается от встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 14 мая, однако считает низкой вероятность подписания мирного договора в этот день.
"По состоянию на данный момент я не поменял своего решения о поездке в Брюссель для переговоров (с Алиевым - ред.) в воскресенье... Насколько вероятно, что в воскресенье с Азербайджаном будет подписан мирный договор? К сожалению, подобная вероятность очень низка", - сказал Пашинян на заседании правительства, в ходе которого обсуждались детали обстрелов на армяно-азербайджанской границе, произошедших в четверг утром.
Он уточнил, что проект мирного договора пока не доработан и говорить о подписании пока рано. Однако, по его словам, документ нужно подготовить к подписанию.
Пашинян заявил также, что Азербайджан своими сегодняшними действиями ставит под сомнение фундаментальные договоренности, достигнутые сторонами.
Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах на границе
Армения и Азербайджан в четверг обвинили друг друга в обстрелах на границе. По данным армянской стороны, ранены четверо армянских военнослужащих, Баку сообщает об одном тяжело раненом азербайджанском военном.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России
, США
и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.
Алиев пригрозил Армении изоляцией