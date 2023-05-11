https://ria.ru/20230511/daniya-1870969858.html

Министр обороны Дании вернется на свою должность

Министр обороны Дании вернется на свою должность - РИА Новости, 11.05.2023

Министр обороны Дании вернется на свою должность

Глава министерства обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен сообщил, что вернется на свою должность в августе после полугодового отпуска по болезни. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T11:13

2023-05-11T11:13

2023-05-11T11:13

в мире

дания

ларс лёкке расмуссен

якоб эллеманн-йенсен

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава министерства обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен сообщил, что вернется на свою должность в августе после полугодового отпуска по болезни. Как сообщает Датское радио, Йенсен находится в бессрочном отпуске с февраля "по болезни из-за стресса". На время отсутствия Якоба Эллемана-Йенсена пост главы минобороны временно занимает министр экономики Дании Троелс Лунд Поульсен. "Могу сказать вам, что я полон решимости вернуться в качестве председателя Либеральной партии, министра обороны и заместителя премьер-министра. И после консультаций с врачами и психологами, с которыми я общался, я решил вернуться 1 августа", - написал Йенсен на своей странице в Facebook*. В декабре в Дании по результатам выборов сформировали новое правительство, главой МИД стал бывший премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен. Главой минобороны стал Якоб Эллеманн-Йенсен.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230505/tanki-1869914152.html

https://ria.ru/20230502/pomosch-1869227229.html

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Дарья Буймова

в мире, дания, ларс лёкке расмуссен, якоб эллеманн-йенсен