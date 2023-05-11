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Министр обороны Дании вернется на свою должность - РИА Новости, 11.05.2023
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11:13 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/daniya-1870969858.html
Министр обороны Дании вернется на свою должность
Министр обороны Дании вернется на свою должность - РИА Новости, 11.05.2023
Министр обороны Дании вернется на свою должность
Глава министерства обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен сообщил, что вернется на свою должность в августе после полугодового отпуска по болезни. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:13
2023-05-11T11:13
в мире
дания
ларс лёкке расмуссен
якоб эллеманн-йенсен
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава министерства обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен сообщил, что вернется на свою должность в августе после полугодового отпуска по болезни. Как сообщает Датское радио, Йенсен находится в бессрочном отпуске с февраля "по болезни из-за стресса". На время отсутствия Якоба Эллемана-Йенсена пост главы минобороны временно занимает министр экономики Дании Троелс Лунд Поульсен. "Могу сказать вам, что я полон решимости вернуться в качестве председателя Либеральной партии, министра обороны и заместителя премьер-министра. И после консультаций с врачами и психологами, с которыми я общался, я решил вернуться 1 августа", - написал Йенсен на своей странице в Facebook*. В декабре в Дании по результатам выборов сформировали новое правительство, главой МИД стал бывший премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен. Главой минобороны стал Якоб Эллеманн-Йенсен.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230505/tanki-1869914152.html
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в мире, дания, ларс лёкке расмуссен, якоб эллеманн-йенсен
В мире, Дания, Ларс Лёкке Расмуссен, Якоб Эллеманн-Йенсен
Министр обороны Дании вернется на свою должность

Министр обороны Дании в августе вернется на свою должность после болезни "из-за стресса"

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкКопенгаген
Копенгаген - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава министерства обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен сообщил, что вернется на свою должность в августе после полугодового отпуска по болезни.
Как сообщает Датское радио, Йенсен находится в бессрочном отпуске с февраля "по болезни из-за стресса". На время отсутствия Якоба Эллемана-Йенсена пост главы минобороны временно занимает министр экономики Дании Троелс Лунд Поульсен.
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"Могу сказать вам, что я полон решимости вернуться в качестве председателя Либеральной партии, министра обороны и заместителя премьер-министра. И после консультаций с врачами и психологами, с которыми я общался, я решил вернуться 1 августа", - написал Йенсен на своей странице в Facebook*.
В декабре в Дании по результатам выборов сформировали новое правительство, главой МИД стал бывший премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен. Главой минобороны стал Якоб Эллеманн-Йенсен.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреДанияЛарс Лёкке РасмуссенЯкоб Эллеманн-Йенсен
 
 
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