https://ria.ru/20230511/daniya-1870969858.html
Министр обороны Дании вернется на свою должность
Министр обороны Дании вернется на свою должность - РИА Новости, 11.05.2023
Министр обороны Дании вернется на свою должность
Глава министерства обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен сообщил, что вернется на свою должность в августе после полугодового отпуска по болезни. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:13
2023-05-11T11:13
2023-05-11T11:13
в мире
дания
ларс лёкке расмуссен
якоб эллеманн-йенсен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24159/89/241598995_0:168:2958:1832_1920x0_80_0_0_d42d121831d6d70df49f819d4fafe8ed.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава министерства обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен сообщил, что вернется на свою должность в августе после полугодового отпуска по болезни. Как сообщает Датское радио, Йенсен находится в бессрочном отпуске с февраля "по болезни из-за стресса". На время отсутствия Якоба Эллемана-Йенсена пост главы минобороны временно занимает министр экономики Дании Троелс Лунд Поульсен. "Могу сказать вам, что я полон решимости вернуться в качестве председателя Либеральной партии, министра обороны и заместителя премьер-министра. И после консультаций с врачами и психологами, с которыми я общался, я решил вернуться 1 августа", - написал Йенсен на своей странице в Facebook*. В декабре в Дании по результатам выборов сформировали новое правительство, главой МИД стал бывший премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен. Главой минобороны стал Якоб Эллеманн-Йенсен.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230505/tanki-1869914152.html
https://ria.ru/20230502/pomosch-1869227229.html
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24159/89/241598995_146:0:2813:2000_1920x0_80_0_0_11a76baaed5de7094aea59b8f740477d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, ларс лёкке расмуссен, якоб эллеманн-йенсен
В мире, Дания, Ларс Лёкке Расмуссен, Якоб Эллеманн-Йенсен
Министр обороны Дании вернется на свою должность
Министр обороны Дании в августе вернется на свою должность после болезни "из-за стресса"
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава министерства обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен сообщил, что вернется на свою должность в августе после полугодового отпуска по болезни.
Как сообщает Датское радио, Йенсен находится в бессрочном отпуске с февраля "по болезни из-за стресса". На время отсутствия Якоба Эллемана-Йенсена пост главы минобороны временно занимает министр экономики Дании Троелс Лунд Поульсен.
Дания совместно с Германией передаст Украине 80 танков Leopard 1
"Могу сказать вам, что я полон решимости вернуться в качестве председателя Либеральной партии, министра обороны и заместителя премьер-министра. И после консультаций с врачами и психологами, с которыми я общался, я решил вернуться 1 августа", - написал Йенсен на своей странице в Facebook*.
В декабре в Дании по результатам выборов сформировали новое правительство, главой МИД стал бывший премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен
. Главой минобороны стал Якоб Эллеманн-Йенсен.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Дания направит около 250 миллионов долларов на военную помощь Украине