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"Путин разберет нас на части". Британцев разъярило решение Сунака - РИА Новости, 11.05.2023
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20:06 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/britantsy-1871147128.html
"Путин разберет нас на части". Британцев разъярило решение Сунака
"Путин разберет нас на части". Британцев разъярило решение Сунака - РИА Новости, 11.05.2023
"Путин разберет нас на части". Британцев разъярило решение Сунака
Читатели Daily Mail оценили решение британских властей поставить дальнобойные ракеты Storm Shadow украинской армии. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T20:06
2023-05-11T20:06
политика
великобритания
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили решение британских властей поставить дальнобойные ракеты Storm Shadow украинской армии."Путин разберет нас на части. Скоро нам будет не до смеха", — спрогнозировал один из пользователей."Британия напрашивается на неприятности здесь", — отметили в беседе."В ответ русские снесут правительственный квартал Лондона", — убежден один из читателей."Власти полны решимости втянуть нас в войну, нарисовав большую мишень на нашей голове", — возмутились британцы.Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил планы Соединенного Королевства поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.В Кремле подчеркнули, что Москва негативно относится к поставкам подобного оружия ВСУ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эти действия потребуют адекватного ответа в том числе от российских военных.
https://ria.ru/20230511/vsu-1871108705.html
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политика, великобритания, украина, вооруженные силы украины
Политика, Великобритания, Украина, Вооруженные силы Украины
"Путин разберет нас на части". Британцев разъярило решение Сунака

Читатели DM заявили, что Путин разберет Британию на части из-за ракет Storm Shadow для ВСУ

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили решение британских властей поставить дальнобойные ракеты Storm Shadow украинской армии.
«
"Наше руководство потеряло рассудок и должно быть арестовано за создание угрозы стране и народу", — отметил участник дискуссии.
"Путин разберет нас на части. Скоро нам будет не до смеха", — спрогнозировал один из пользователей.
"Британия напрашивается на неприятности здесь", — отметили в беседе.
"В ответ русские снесут правительственный квартал Лондона", — убежден один из читателей.
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"Власти полны решимости втянуть нас в войну, нарисовав большую мишень на нашей голове", — возмутились британцы.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил планы Соединенного Королевства поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.
В Кремле подчеркнули, что Москва негативно относится к поставкам подобного оружия ВСУ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эти действия потребуют адекватного ответа в том числе от российских военных.
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