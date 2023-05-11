https://ria.ru/20230511/britantsy-1871147128.html

"Путин разберет нас на части". Британцев разъярило решение Сунака

"Путин разберет нас на части". Британцев разъярило решение Сунака - РИА Новости, 11.05.2023

"Путин разберет нас на части". Британцев разъярило решение Сунака

Читатели Daily Mail оценили решение британских властей поставить дальнобойные ракеты Storm Shadow украинской армии. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T20:06

2023-05-11T20:06

2023-05-11T20:06

политика

великобритания

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили решение британских властей поставить дальнобойные ракеты Storm Shadow украинской армии."Путин разберет нас на части. Скоро нам будет не до смеха", — спрогнозировал один из пользователей."Британия напрашивается на неприятности здесь", — отметили в беседе."В ответ русские снесут правительственный квартал Лондона", — убежден один из читателей."Власти полны решимости втянуть нас в войну, нарисовав большую мишень на нашей голове", — возмутились британцы.Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил планы Соединенного Королевства поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.В Кремле подчеркнули, что Москва негативно относится к поставкам подобного оружия ВСУ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эти действия потребуют адекватного ответа в том числе от российских военных.

https://ria.ru/20230511/vsu-1871108705.html

https://ria.ru/20230511/zaluzhnyy-1871085139.html

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политика, великобритания, украина, вооруженные силы украины