https://ria.ru/20230511/braziliya-1871112223.html

В Бразилии проверят руководство офисов Google и Telegram

В Бразилии проверят руководство офисов Google и Telegram - РИА Новости, 11.05.2023

В Бразилии проверят руководство офисов Google и Telegram

Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд с просьбой провести расследование в отношении местного руководства Google и Telegram,... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:37

2023-05-11T17:37

2023-05-11T17:37

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд с просьбой провести расследование в отношении местного руководства Google и Telegram, сообщает портал G1. Как сообщается, просьба Генпрокуратуры была направлена после призыва председателя Палаты депутатов Артура Лиры. Прокуратура намерена "провести расследование в отношении руководителей Google и Telegram в Бразилии, которые участвовали в кампании дезинформации против законопроекта о фейках". В мае газета Financial Times писала, что власти Бразилии недовольны критикой со стороны Google законодательства страны, направленного на борьбу с лживыми новостями. Ранее Telegram заявил, что допускает прекращение работы в Бразилии в случае принятия в стране законопроекта о борьбе с дезинформацией в социальных сетях. 10 мая Telegram удалил из своего официального бразильского канала пост с критикой в адрес законопроекта. Законопроект является приоритетом для левого правительства президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, он направлен на борьбу с распространением дезинформации путем введения строгих требований к корпорациям в сфере "незаконного и экстремистского контента".

https://ria.ru/20230510/telegram-1870914258.html

https://ria.ru/20211026/braziliya-1756374829.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, telegram, google, генеральная прокуратура рф