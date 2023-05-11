https://ria.ru/20230511/braziliya-1871112223.html
В Бразилии проверят руководство офисов Google и Telegram
В Бразилии проверят руководство офисов Google и Telegram - РИА Новости, 11.05.2023
В Бразилии проверят руководство офисов Google и Telegram
Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд с просьбой провести расследование в отношении местного руководства Google и Telegram,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:37
2023-05-11T17:37
2023-05-11T17:37
в мире
бразилия
луис инасиу лула да силва
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google
генеральная прокуратура рф
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд с просьбой провести расследование в отношении местного руководства Google и Telegram, сообщает портал G1. Как сообщается, просьба Генпрокуратуры была направлена после призыва председателя Палаты депутатов Артура Лиры. Прокуратура намерена "провести расследование в отношении руководителей Google и Telegram в Бразилии, которые участвовали в кампании дезинформации против законопроекта о фейках". В мае газета Financial Times писала, что власти Бразилии недовольны критикой со стороны Google законодательства страны, направленного на борьбу с лживыми новостями. Ранее Telegram заявил, что допускает прекращение работы в Бразилии в случае принятия в стране законопроекта о борьбе с дезинформацией в социальных сетях. 10 мая Telegram удалил из своего официального бразильского канала пост с критикой в адрес законопроекта. Законопроект является приоритетом для левого правительства президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, он направлен на борьбу с распространением дезинформации путем введения строгих требований к корпорациям в сфере "незаконного и экстремистского контента".
https://ria.ru/20230510/telegram-1870914258.html
https://ria.ru/20211026/braziliya-1756374829.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, telegram, google, генеральная прокуратура рф
В мире, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Telegram, Google, Генеральная прокуратура РФ
В Бразилии проверят руководство офисов Google и Telegram
Генпрокуратура Бразилии попросила проверить руководство местных офисов Google и Telegram