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Зеленский заявил, что ждет визита президента Бразилии на Украину - РИА Новости, 11.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:30 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/braziliya-1871091527.html
Зеленский заявил, что ждет визита президента Бразилии на Украину
Зеленский заявил, что ждет визита президента Бразилии на Украину - РИА Новости, 11.05.2023
Зеленский заявил, что ждет визита президента Бразилии на Украину
Владимир Зеленский заявил, что ждет визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на Украину и хочет провести саммит "Украина -Латинская Америка". РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:30
2023-05-11T16:30
специальная военная операция на украине
украина
в мире
бразилия
владимир зеленский
луис инасиу лула да силва
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ждет визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на Украину и хочет провести саммит "Украина -Латинская Америка". "Встретился со специальным помощником президента Бразилии по международным делам Селсу Аморимом. Мы обсудили возможность проведения саммита "Украина-Латинская Америка". Я с нетерпением жду продолжения диалога с президентом Лулой и его визита на Украину", - написал он в Twitter. Во время встречи Зеленский подчеркнул, что его "формула мира" является "единственным планом", который может положить конец конфликту на Украине. Как сообщал в начале апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Аморим приезжал в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. В середине апреля в Пекине Лула да Силва призвал США прекратить "подогревать" конфликт на Украине и перейти к поиску его мирного решения. По его мнению, в настоящее время требуется активно искать страны, которые наряду с Бразилией и Китаем были бы готовы выступить посредниками в российско-украинских переговорах. Ранее президент Бразилии заявил, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога Москвы и Киева, подчеркивая, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между Путиным и Зеленским. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230510/braziliya-1870774858.html
https://ria.ru/20230427/snaryady-1868057933.html
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украина, в мире, бразилия, владимир зеленский, луис инасиу лула да силва, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Бразилия, Владимир Зеленский, Луис Инасиу Лула да Силва, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что ждет визита президента Бразилии на Украину

Зеленский заявил, что ждет визита президента Бразилии Лулы на Украину

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ждет визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на Украину и хочет провести саммит "Украина -Латинская Америка".
"Встретился со специальным помощником президента Бразилии по международным делам Селсу Аморимом. Мы обсудили возможность проведения саммита "Украина-Латинская Америка". Я с нетерпением жду продолжения диалога с президентом Лулой и его визита на Украину", - написал он в Twitter. Во время встречи Зеленский подчеркнул, что его "формула мира" является "единственным планом", который может положить конец конфликту на Украине.
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Как сообщал в начале апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Аморим приезжал в Москву, где встретился с Владимиром Путиным.
В середине апреля в Пекине Лула да Силва призвал США прекратить "подогревать" конфликт на Украине и перейти к поиску его мирного решения. По его мнению, в настоящее время требуется активно искать страны, которые наряду с Бразилией и Китаем были бы готовы выступить посредниками в российско-украинских переговорах. Ранее президент Бразилии заявил, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога Москвы и Киева, подчеркивая, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между Путиным и Зеленским.
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Лула рассказал, почему отказал Шольцу в передаче снарядов для Украины
27 апреля, 11:07
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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