https://ria.ru/20230511/blogery-1871106285.html

Бастрыкин рассказал, что в ряды блогеров затесались мошенники

Бастрыкин рассказал, что в ряды блогеров затесались мошенники - РИА Новости, 11.05.2023

Бастрыкин рассказал, что в ряды блогеров затесались мошенники

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в ряды блогеров затесались мошенники, в том числе, уходящие от налогов, эту новую тему... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:17

2023-05-11T17:17

2023-05-11T17:17

технологии

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

елена блиновская

валерия чекалина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в ряды блогеров затесались мошенники, в том числе, уходящие от налогов, эту новую тему его ведомство начало осваивать. "Дело не в блогерах, они имеют право на существование, речь идет о мошенниках, которые используют новую форму коммуникации и просто обманывают. Второе, они еще не платят налоги… Для нас это новая тема, мы ее осваиваем", - сказал Бастрыкин, отвечая на вопрос в ходе сессии, посвященной национальной безопасности, в рамках Петербургского международного юридического форума. За последнее время несколько популярных блогеров стали фигурантами уголовных дел о неуплате налогов, среди них основатель проекта "Марафон желаний" Елена Блиновская, Валерия Чекалина (Лерчек) и Александра Митрошина. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230504/blinovskaya-1869748332.html

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Кирилл Волков

технологии, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), елена блиновская, валерия чекалина