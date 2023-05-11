https://ria.ru/20230511/blogery-1871106285.html
Бастрыкин рассказал, что в ряды блогеров затесались мошенники
Бастрыкин рассказал, что в ряды блогеров затесались мошенники - РИА Новости, 11.05.2023
Бастрыкин рассказал, что в ряды блогеров затесались мошенники
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в ряды блогеров затесались мошенники, в том числе, уходящие от налогов, эту новую тему... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:17
2023-05-11T17:17
2023-05-11T17:17
технологии
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
елена блиновская
валерия чекалина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в ряды блогеров затесались мошенники, в том числе, уходящие от налогов, эту новую тему его ведомство начало осваивать. "Дело не в блогерах, они имеют право на существование, речь идет о мошенниках, которые используют новую форму коммуникации и просто обманывают. Второе, они еще не платят налоги… Для нас это новая тема, мы ее осваиваем", - сказал Бастрыкин, отвечая на вопрос в ходе сессии, посвященной национальной безопасности, в рамках Петербургского международного юридического форума. За последнее время несколько популярных блогеров стали фигурантами уголовных дел о неуплате налогов, среди них основатель проекта "Марафон желаний" Елена Блиновская, Валерия Чекалина (Лерчек) и Александра Митрошина. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230504/blinovskaya-1869748332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), елена блиновская, валерия чекалина
Технологии, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Елена Блиновская, Валерия Чекалина
Бастрыкин рассказал, что в ряды блогеров затесались мошенники
Бастрыкин: СК осваивает тему блогеров-мошенников, в частности, уходящих от налогов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в ряды блогеров затесались мошенники, в том числе, уходящие от налогов, эту новую тему его ведомство начало осваивать.
"Дело не в блогерах, они имеют право на существование, речь идет о мошенниках, которые используют новую форму коммуникации и просто обманывают. Второе, они еще не платят налоги… Для нас это новая тема, мы ее осваиваем", - сказал Бастрыкин, отвечая на вопрос в ходе сессии, посвященной национальной безопасности, в рамках Петербургского международного юридического форума.
За последнее время несколько популярных блогеров стали фигурантами уголовных дел о неуплате налогов, среди них основатель проекта "Марафон желаний" Елена Блиновская
, Валерия Чекалина
(Лерчек) и Александра Митрошина.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Елена Блиновская: чем известна "королева марафонов" и за что ее задержали