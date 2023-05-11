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Благоустройство парка "Взлет" в Домодедово завершат в середине лета - РИА Новости, 11.05.2023
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Новости Подмосковья
 
15:30 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/blagoustroystvo-1871073053.html
Благоустройство парка "Взлет" в Домодедово завершат в середине лета
Благоустройство парка "Взлет" в Домодедово завершат в середине лета - РИА Новости, 11.05.2023
Благоустройство парка "Взлет" в Домодедово завершат в середине лета
Работы по благоустройству парка "Взлет" в подмосковном Домодедово завершатся в середине лета текущего года, сообщила пресс-служба министерства благоустройства... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T15:30
2023-05-11T15:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Работы по благоустройству парка "Взлет" в подмосковном Домодедово завершатся в середине лета текущего года, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.Как отметили в ведомстве, работы на территории общей площадью 35 гектар выполнены на 85%. В рамках благоустройства произведено обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, установлены спортивная и детская игровая площадки, построены амфитеатр."Завершить благоустройство планируем в середине лета. В настоящее время завершается устройство автомобильной парковки, настила из лиственницы, ведется установка камер видеонаблюдения, продолжается монтаж малых архитектурных форм", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
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московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин

Благоустройство парка "Взлет" в Домодедово завершат в середине лета

© Министерство благоустройства Московской областиПроект благоустройства парка "Взлет" в Домодедово
Проект благоустройства парка Взлет в Домодедово
© Министерство благоустройства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Работы по благоустройству парка "Взлет" в подмосковном Домодедово завершатся в середине лета текущего года, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Как отметили в ведомстве, работы на территории общей площадью 35 гектар выполнены на 85%. В рамках благоустройства произведено обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, установлены спортивная и детская игровая площадки, построены амфитеатр.
"Завершить благоустройство планируем в середине лета. В настоящее время завершается устройство автомобильной парковки, настила из лиственницы, ведется установка камер видеонаблюдения, продолжается монтаж малых архитектурных форм", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
Видеокамеры - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Посетителей в подмосковных парках начали считать с помощью камер
4 мая, 17:32
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Михаил Хайкин
 
 
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