https://ria.ru/20230511/blagoustroystvo-1871073053.html

Благоустройство парка "Взлет" в Домодедово завершат в середине лета

Благоустройство парка "Взлет" в Домодедово завершат в середине лета - РИА Новости, 11.05.2023

Благоустройство парка "Взлет" в Домодедово завершат в середине лета

Работы по благоустройству парка "Взлет" в подмосковном Домодедово завершатся в середине лета текущего года, сообщила пресс-служба министерства благоустройства... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T15:30

2023-05-11T15:30

2023-05-11T15:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Работы по благоустройству парка "Взлет" в подмосковном Домодедово завершатся в середине лета текущего года, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.Как отметили в ведомстве, работы на территории общей площадью 35 гектар выполнены на 85%. В рамках благоустройства произведено обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, установлены спортивная и детская игровая площадки, построены амфитеатр."Завершить благоустройство планируем в середине лета. В настоящее время завершается устройство автомобильной парковки, настила из лиственницы, ведется установка камер видеонаблюдения, продолжается монтаж малых архитектурных форм", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.

https://radiosputnik.ria.ru/20230504/podmoskove-1869728629.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), михаил хайкин