https://ria.ru/20230511/bespilotniki-1871119327.html

Кубанское предприятие перейдет на серийное производство беспилотников

Кубанское предприятие перейдет на серийное производство беспилотников - РИА Новости, 11.05.2023

Кубанское предприятие перейдет на серийное производство беспилотников

Предприятие Краснодарского края, ранее производившее беспилотники вручную, переходит на серийное производство аппаратов, сообщил губернатор региона Вениамин... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:59

2023-05-11T17:59

2023-05-11T17:59

краснодарский край

экономика

технологии

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

александр фомин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КРАСНОДАР, 11 мая - РИА Новости. Предприятие Краснодарского края, ранее производившее беспилотники вручную, переходит на серийное производство аппаратов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По данным пресс-службы краевой администрации, глава Кубани встретился с учредителем научно-производственного предприятия, где собирают беспилотные летательные аппараты, Александром Фоминым. "Мы с вами неоднократно встречались и обсуждали развитие данного направления в крае. Знаю, что разработанные модели беспилотников уже успешно прошли испытания в боевых условиях и зарекомендовали себя с лучшей стороны. Первые опытные образцы собирали вручную. Теперь вы переходите на серийное производство. Беспилотные летательные аппараты востребованы на рынке. Мы готовы и дальше вас поддерживать, это важно для экономики всего края", – передает пресс-служба слова Кондратьева. Он отметил, что подобные беспилотники необходимы для военнослужащих, но их можно использовать и в сельском хозяйстве или для фиксации нарушений правил дорожного движения. По его словам, спектр применения аппаратов огромный. "Мы разработали несколько изделий и те, что показали свою эффективность по итогам испытаний, начинаем производить серийно. Готовы обеспечивать техникой нужды силовых ведомств страны в необходимом количестве", – прокомментировал Фомин. Уточняется, что первую партию беспилотников предприятие уже передало подразделениям Минобороны РФ и Росгвардии. До конца мая планируют выпустить еще 50 аппаратов. В целом компания создает более 70 различных комплексов, из них три массово используют в России. С 2020 года предприятие выпускает единственные в стране беспилотные летательные аппараты для фиксации нарушений правил дорожного движения, работающие автономно, без экипажа ДПС. Кроме того, на территории предприятия обучают операторов беспилотников. В Краснодарском крае действует ряд региональных мер поддержки в отношении местных производителей, выпускающих продукцию для нужд СВО. Например, в крае действует компенсация до 30% затрат на создание и развитие импортозамещающих производств, а также льготные займы краевого Фонда развития промышленности от 5 до 200 миллионов рублей по ставкам от 0,1% до 4% годовых.

https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868312485.html

https://ria.ru/20230427/bpla-1868308098.html

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, александр фомин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), фонд развития промышленности