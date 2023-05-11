https://ria.ru/20230511/bespilotniki-1871119327.html
Кубанское предприятие перейдет на серийное производство беспилотников
Кубанское предприятие перейдет на серийное производство беспилотников - РИА Новости, 11.05.2023
Кубанское предприятие перейдет на серийное производство беспилотников
Предприятие Краснодарского края, ранее производившее беспилотники вручную, переходит на серийное производство аппаратов, сообщил губернатор региона Вениамин... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:59
2023-05-11T17:59
2023-05-11T17:59
краснодарский край
экономика
технологии
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
александр фомин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КРАСНОДАР, 11 мая - РИА Новости. Предприятие Краснодарского края, ранее производившее беспилотники вручную, переходит на серийное производство аппаратов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По данным пресс-службы краевой администрации, глава Кубани встретился с учредителем научно-производственного предприятия, где собирают беспилотные летательные аппараты, Александром Фоминым. "Мы с вами неоднократно встречались и обсуждали развитие данного направления в крае. Знаю, что разработанные модели беспилотников уже успешно прошли испытания в боевых условиях и зарекомендовали себя с лучшей стороны. Первые опытные образцы собирали вручную. Теперь вы переходите на серийное производство. Беспилотные летательные аппараты востребованы на рынке. Мы готовы и дальше вас поддерживать, это важно для экономики всего края", – передает пресс-служба слова Кондратьева. Он отметил, что подобные беспилотники необходимы для военнослужащих, но их можно использовать и в сельском хозяйстве или для фиксации нарушений правил дорожного движения. По его словам, спектр применения аппаратов огромный. "Мы разработали несколько изделий и те, что показали свою эффективность по итогам испытаний, начинаем производить серийно. Готовы обеспечивать техникой нужды силовых ведомств страны в необходимом количестве", – прокомментировал Фомин. Уточняется, что первую партию беспилотников предприятие уже передало подразделениям Минобороны РФ и Росгвардии. До конца мая планируют выпустить еще 50 аппаратов. В целом компания создает более 70 различных комплексов, из них три массово используют в России. С 2020 года предприятие выпускает единственные в стране беспилотные летательные аппараты для фиксации нарушений правил дорожного движения, работающие автономно, без экипажа ДПС. Кроме того, на территории предприятия обучают операторов беспилотников. В Краснодарском крае действует ряд региональных мер поддержки в отношении местных производителей, выпускающих продукцию для нужд СВО. Например, в крае действует компенсация до 30% затрат на создание и развитие импортозамещающих производств, а также льготные займы краевого Фонда развития промышленности от 5 до 200 миллионов рублей по ставкам от 0,1% до 4% годовых.
https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868312485.html
https://ria.ru/20230427/bpla-1868308098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, александр фомин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), фонд развития промышленности
Краснодарский край, Экономика, Технологии, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Александр Фомин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Фонд развития промышленности
Кубанское предприятие перейдет на серийное производство беспилотников
Предприятие Краснодарского края переходит на серийное производство беспилотников
КРАСНОДАР, 11 мая - РИА Новости. Предприятие Краснодарского края, ранее производившее беспилотники вручную, переходит на серийное производство аппаратов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По данным пресс-службы краевой администрации, глава Кубани встретился с учредителем научно-производственного предприятия, где собирают беспилотные летательные аппараты, Александром Фоминым
.
"Мы с вами неоднократно встречались и обсуждали развитие данного направления в крае. Знаю, что разработанные модели беспилотников уже успешно прошли испытания в боевых условиях и зарекомендовали себя с лучшей стороны. Первые опытные образцы собирали вручную. Теперь вы переходите на серийное производство. Беспилотные летательные аппараты востребованы на рынке. Мы готовы и дальше вас поддерживать, это важно для экономики всего края", – передает пресс-служба слова Кондратьева.
Он отметил, что подобные беспилотники необходимы для военнослужащих, но их можно использовать и в сельском хозяйстве или для фиксации нарушений правил дорожного движения. По его словам, спектр применения аппаратов огромный.
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"Мы разработали несколько изделий и те, что показали свою эффективность по итогам испытаний, начинаем производить серийно. Готовы обеспечивать техникой нужды силовых ведомств страны в необходимом количестве", – прокомментировал Фомин.
Уточняется, что первую партию беспилотников предприятие уже передало подразделениям Минобороны РФ
и Росгвардии
. До конца мая планируют выпустить еще 50 аппаратов. В целом компания создает более 70 различных комплексов, из них три массово используют в России. С 2020 года предприятие выпускает единственные в стране беспилотные летательные аппараты для фиксации нарушений правил дорожного движения, работающие автономно, без экипажа ДПС. Кроме того, на территории предприятия обучают операторов беспилотников.
В Краснодарском крае действует ряд региональных мер поддержки в отношении местных производителей, выпускающих продукцию для нужд СВО. Например, в крае действует компенсация до 30% затрат на создание и развитие импортозамещающих производств, а также льготные займы краевого Фонда развития промышленности
от 5 до 200 миллионов рублей по ставкам от 0,1% до 4% годовых.
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