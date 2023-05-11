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Байден готов и хочет поговорить с Си Цзиньпином, заявили в Белом доме - РИА Новости, 11.05.2023
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23:26 11.05.2023 (обновлено: 23:27 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/bayden-1871168260.html
Байден готов и хочет поговорить с Си Цзиньпином, заявили в Белом доме
Байден готов и хочет поговорить с Си Цзиньпином, заявили в Белом доме - РИА Новости, 11.05.2023
Байден готов и хочет поговорить с Си Цзиньпином, заявили в Белом доме
В Белом доме пока не располагают деталями возможного телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, но рассчитывают на... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T23:26
2023-05-11T23:27
в мире
сша
китай
джо байден
си цзиньпин
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. В Белом доме пока не располагают деталями возможного телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, но рассчитывают на признание обеими сторонами важности коммуникаций, сообщила высокопоставленная представительница американской администрации. Представительница администрации добавила, что в Белом доме полагают, что "обе стороны признают важность коммуникации между лидерами США и КНР как средства стабилизации отношений и управления конкуренцией".
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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин, администрация президента сша
В мире, США, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин, Администрация президента США
Байден готов и хочет поговорить с Си Цзиньпином, заявили в Белом доме

Белый дом: Байден готов и хочет поговорить с Си Цзиньпином, но деталей разговора пока нет

© AP Photo / John MinchilloПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / John Minchillo
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. В Белом доме пока не располагают деталями возможного телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, но рассчитывают на признание обеими сторонами важности коммуникаций, сообщила высокопоставленная представительница американской администрации.
«
"Он (президент США Джо Байден) готов и хочет поговорить с председателем Си. Мы не приводим детали расписания относительно этого", - сообщила она на вопрос журналистов, согласована ли дата звонка.
Представительница администрации добавила, что в Белом доме полагают, что "обе стороны признают важность коммуникации между лидерами США и КНР как средства стабилизации отношений и управления конкуренцией".
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В миреСШАКитайДжо БайденСи ЦзиньпинАдминистрация президента США
 
 
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