https://ria.ru/20230511/bayden-1871168260.html
Байден готов и хочет поговорить с Си Цзиньпином, заявили в Белом доме
Байден готов и хочет поговорить с Си Цзиньпином, заявили в Белом доме - РИА Новости, 11.05.2023
Байден готов и хочет поговорить с Си Цзиньпином, заявили в Белом доме
В Белом доме пока не располагают деталями возможного телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, но рассчитывают на... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T23:26
2023-05-11T23:26
2023-05-11T23:27
в мире
сша
китай
джо байден
си цзиньпин
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. В Белом доме пока не располагают деталями возможного телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, но рассчитывают на признание обеими сторонами важности коммуникаций, сообщила высокопоставленная представительница американской администрации. Представительница администрации добавила, что в Белом доме полагают, что "обе стороны признают важность коммуникации между лидерами США и КНР как средства стабилизации отношений и управления конкуренцией".
https://ria.ru/20230510/kitay-1870762173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин, администрация президента сша
В мире, США, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин, Администрация президента США
Байден готов и хочет поговорить с Си Цзиньпином, заявили в Белом доме
Белый дом: Байден готов и хочет поговорить с Си Цзиньпином, но деталей разговора пока нет