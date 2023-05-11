https://ria.ru/20230511/bayden-1871168260.html

Байден готов и хочет поговорить с Си Цзиньпином, заявили в Белом доме

Байден готов и хочет поговорить с Си Цзиньпином, заявили в Белом доме - РИА Новости, 11.05.2023

Байден готов и хочет поговорить с Си Цзиньпином, заявили в Белом доме

В Белом доме пока не располагают деталями возможного телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, но рассчитывают на... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T23:26

2023-05-11T23:26

2023-05-11T23:27

в мире

сша

китай

джо байден

си цзиньпин

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. В Белом доме пока не располагают деталями возможного телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, но рассчитывают на признание обеими сторонами важности коммуникаций, сообщила высокопоставленная представительница американской администрации. Представительница администрации добавила, что в Белом доме полагают, что "обе стороны признают важность коммуникации между лидерами США и КНР как средства стабилизации отношений и управления конкуренцией".

https://ria.ru/20230510/kitay-1870762173.html

сша

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин, администрация президента сша