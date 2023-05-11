https://ria.ru/20230511/bayden-1870926604.html

СМИ: ФБР отказалось показать документы, которые могут обличить Байдена

СМИ: ФБР отказалось показать документы, которые могут обличить Байдена - РИА Новости, 11.05.2023

СМИ: ФБР отказалось показать документы, которые могут обличить Байдена

ФБР отказалось предоставить главе комитета по надзору палаты представителей Джеймсу Комеру внутренние документы бюро, которые, как считают, республиканцы... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T03:51

2023-05-11T03:51

2023-05-11T05:36

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. ФБР отказалось предоставить главе комитета по надзору палаты представителей Джеймсу Комеру внутренние документы бюро, которые, как считают, республиканцы показывают вовлеченность президента США Джо Байдена в незаконные схемы с иностранцами, сообщает CNN.Ранее Комер заявил, что расследование конгресса установило получение семьей президента более 10 миллионов долларов из зарубежных источников, в том числе из КНР, эти доходы не представляются законными. Сам Байден неоднократно заявлял, что не в курсе бизнес-операций своих родственников, но уверен, что те закона не нарушали.

https://ria.ru/20230511/bayden-1870922945.html

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сша, китай, джо байден, фбр, в мире