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СМИ: ФБР отказалось показать документы, которые могут обличить Байдена - РИА Новости, 11.05.2023
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03:51 11.05.2023 (обновлено: 05:36 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/bayden-1870926604.html
СМИ: ФБР отказалось показать документы, которые могут обличить Байдена
СМИ: ФБР отказалось показать документы, которые могут обличить Байдена - РИА Новости, 11.05.2023
СМИ: ФБР отказалось показать документы, которые могут обличить Байдена
ФБР отказалось предоставить главе комитета по надзору палаты представителей Джеймсу Комеру внутренние документы бюро, которые, как считают, республиканцы... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T03:51
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сша
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. ФБР отказалось предоставить главе комитета по надзору палаты представителей Джеймсу Комеру внутренние документы бюро, которые, как считают, республиканцы показывают вовлеченность президента США Джо Байдена в незаконные схемы с иностранцами, сообщает CNN.Ранее Комер заявил, что расследование конгресса установило получение семьей президента более 10 миллионов долларов из зарубежных источников, в том числе из КНР, эти доходы не представляются законными. Сам Байден неоднократно заявлял, что не в курсе бизнес-операций своих родственников, но уверен, что те закона не нарушали.
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сша, китай, джо байден, фбр, в мире
США, Китай, Джо Байден, ФБР, В мире
СМИ: ФБР отказалось показать документы, которые могут обличить Байдена

CNN: ФБР отказалось предоставить документы, по мнению республиканцев, обличающие Байдена

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. ФБР отказалось предоставить главе комитета по надзору палаты представителей Джеймсу Комеру внутренние документы бюро, которые, как считают, республиканцы показывают вовлеченность президента США Джо Байдена в незаконные схемы с иностранцами, сообщает CNN.
«
"Крайне важно для обеспечения справедливости процесса уголовного правосудия и для выполнения наших правоохранительных обязанностей, чтобы ФБР избегало раскрытия информации, включая непроверенную или неполную информацию, которая может нанести ущерб расследованию", - цитирует телеканал письмо представителя бюро Комеру.
Ранее Комер заявил, что расследование конгресса установило получение семьей президента более 10 миллионов долларов из зарубежных источников, в том числе из КНР, эти доходы не представляются законными.
Сам Байден неоднократно заявлял, что не в курсе бизнес-операций своих родственников, но уверен, что те закона не нарушали.
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