Эксперт оценил вероятность преследования Байдена из-за сомнительных доходов
Эксперт Бойл: Байдена не будут преследовать из-за получения денег от зарубежных источников
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Минюст США не станет преследовать президента Джо Байдена по материалам расследования конгресса о получении его семьей сомнительных доходов, считает профессор международного права юридического факультета университета Иллинойса Фрэнсис Бойл.
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"Я бы не стал рассчитывать, что глава минюста Меррик Гарланд поступит правильно в байденовском министерстве несправедливости. В лучшем случае Гарланд может назначить специального прокурора по этому вопросу", - сказал Бойл РИА Новости.
Как заявил он, "о коррупции в семье Байденов известно уже довольно давно", но демократическому истеблишменту удается сдерживать скандалы. "Если у республиканцев есть доказательства против самого Байдена, они должны инициировать импичмент в палате представителей США, где у них есть для этого голоса, а потом - в сенате", - сказал Бойл.
По оценкам эксперта, такое развитие событий замедлит даже антироссийские действия Вашингтона и эскалацию вокруг Украины.
Ранее председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер заявил, что расследование конгресса установило получение семьей президента более 10 миллионов долларов из зарубежных источников, в том числе из КНР, эти доходы не представляются законными.
Сам Байден неоднократно заявлял, что не в курсе бизнес-операций своих родственников, но уверен, что те закона не нарушали.