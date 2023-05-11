https://ria.ru/20230511/bayden-1870922945.html

Эксперт оценил вероятность преследования Байдена из-за сомнительных доходов

Эксперт оценил вероятность преследования Байдена из-за сомнительных доходов - РИА Новости, 11.05.2023

Эксперт оценил вероятность преследования Байдена из-за сомнительных доходов

Минюст США не станет преследовать президента Джо Байдена по материалам расследования конгресса о получении его семьей сомнительных доходов, считает профессор... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T01:40

2023-05-11T01:40

2023-05-11T01:40

сша

джо байден

вашингтон (штат)

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865164932_0:556:2653:2048_1920x0_80_0_0_04d49001802ae7d853929bac823047ac.jpg

ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Минюст США не станет преследовать президента Джо Байдена по материалам расследования конгресса о получении его семьей сомнительных доходов, считает профессор международного права юридического факультета университета Иллинойса Фрэнсис Бойл. Как заявил он, "о коррупции в семье Байденов известно уже довольно давно", но демократическому истеблишменту удается сдерживать скандалы. "Если у республиканцев есть доказательства против самого Байдена, они должны инициировать импичмент в палате представителей США, где у них есть для этого голоса, а потом - в сенате", - сказал Бойл. По оценкам эксперта, такое развитие событий замедлит даже антироссийские действия Вашингтона и эскалацию вокруг Украины. Ранее председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер заявил, что расследование конгресса установило получение семьей президента более 10 миллионов долларов из зарубежных источников, в том числе из КНР, эти доходы не представляются законными. Сам Байден неоднократно заявлял, что не в курсе бизнес-операций своих родственников, но уверен, что те закона не нарушали.

https://ria.ru/20230506/bayden-1870125535.html

сша

вашингтон (штат)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, джо байден, вашингтон (штат), украина, в мире