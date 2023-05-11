В Баку заявили о гибели азербайджанского военнослужащего на границе
Минобороны Азербайджана заявило о гибели военнослужащего на границе с Арменией
Военнослужащие пограничных войск Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 11 мая – РИА Новости. В результате обстрела с армянской стороны на границе погиб азербайджанский военнослужащий, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.
"В результате провокации, умышленно совершенной подразделениями вооруженных сил Армении, погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Новрузализаде Орхан Эльхан оглу. Подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры", - говорится в сообщении.
Утром 11 мая Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе. Минобороны Армении в четверг сообщило о ранении четырех военных из-за обстрела. Отмечается, что состояние здоровья двух военнослужащих оценивается как удовлетворительное, двух других – средней тяжести.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.