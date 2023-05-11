https://ria.ru/20230511/azerbaydzhan-1870972217.html

В Баку заявили о гибели азербайджанского военнослужащего на границе

В Баку заявили о гибели азербайджанского военнослужащего на границе - РИА Новости, 11.05.2023

В Баку заявили о гибели азербайджанского военнослужащего на границе

В результате обстрела с армянской стороны на границе погиб азербайджанский военнослужащий, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T11:19

2023-05-11T11:19

2023-05-11T11:19

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азербайджан

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БАКУ, 11 мая – РИА Новости. В результате обстрела с армянской стороны на границе погиб азербайджанский военнослужащий, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана. "В результате провокации, умышленно совершенной подразделениями вооруженных сил Армении, погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Новрузализаде Орхан Эльхан оглу. Подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры", - говорится в сообщении. Утром 11 мая Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе. Минобороны Армении в четверг сообщило о ранении четырех военных из-за обстрела. Отмечается, что состояние здоровья двух военнослужащих оценивается как удовлетворительное, двух других – средней тяжести. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.

https://ria.ru/20230511/dogovor-1870952921.html

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, азербайджан