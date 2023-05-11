https://ria.ru/20230511/aviaudar-1870927189.html

ВВС Израиля ликвидировали в секторе Газа командира "Исламского джихада"

ВВС Израиля ликвидировали в секторе Газа командира "Исламского джихада" - РИА Новости, 11.05.2023

ВВС Израиля ликвидировали в секторе Газа командира "Исламского джихада"

Один из командиров радикальной группировки "Исламский джихад" Али Гали ликвидирован в результате израильского авиаудара, сообщает газета Times of Israel со... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T04:05

2023-05-11T04:05

2023-05-11T04:20

израиль

исламский джихад

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863652600_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46822aeab9d7eaa3b4d92fc0e4b42799.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Один из командиров радикальной группировки "Исламский джихад" Али Гали ликвидирован в результате израильского авиаудара, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа). Как отмечается в заявлении Армии обороны Израиля, Гали был ответственен за руководство и осуществление ракетных обстрелов израильской территории. В ночь на вторник Израиль начал военную операцию "Щит и стрела" по ликвидации боевиков "Исламского джихада" и его военизированной инфраструктуры в секторе Газа. Трое командиров радикального движения были ликвидированы. В ответ на обстрелы боевики "Исламского джихада" выпустили десятки ракет по израильским городам. Большинство из них было выпущено по южным городам в непосредственной близости от анклава, однако сирены также сработали в Тель-Авивском округе и пригородах.

https://ria.ru/20230509/gaza-1870607171.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, исламский джихад, в мире