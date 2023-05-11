ВВС Израиля ликвидировали в секторе Газа командира "Исламского джихада"
Times of Israel: при израильском авиаударе ликвидирован командир "Исламского джихада" Гали
© AP Photo / Fatima ShbairАвиаудар Израиля по территории сектора Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Авиаудар Израиля по территории сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Один из командиров радикальной группировки "Исламский джихад" Али Гали ликвидирован в результате израильского авиаудара, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа).
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"Военные самолеты ЦАХАЛа атаковали и ликвидировали Али Гали, командующего ракетными силами палестинского "Исламского джихада" в секторе Газа", - цитирует издание заявление Армии обороны Израиля.
Как отмечается в заявлении Армии обороны Израиля, Гали был ответственен за руководство и осуществление ракетных обстрелов израильской территории.
В ночь на вторник Израиль начал военную операцию "Щит и стрела" по ликвидации боевиков "Исламского джихада" и его военизированной инфраструктуры в секторе Газа. Трое командиров радикального движения были ликвидированы. В ответ на обстрелы боевики "Исламского джихада" выпустили десятки ракет по израильским городам. Большинство из них было выпущено по южным городам в непосредственной близости от анклава, однако сирены также сработали в Тель-Авивском округе и пригородах.