https://ria.ru/20230511/aviarakety-1871156421.html

Киев надеется получить от США авиаракеты большой дальности

Киев надеется получить от США авиаракеты большой дальности - РИА Новости, 11.05.2023

Киев надеется получить от США авиаракеты большой дальности

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что поставка украинской армии авиационных ракет большой дальности является принципиальным... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T21:18

2023-05-11T21:18

2023-05-11T21:18

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

михаил подоляк

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что поставка украинской армии авиационных ракет большой дальности является принципиальным вопросом, и выразил надежду, что США вслед за Великобританией примут решение поставить Киеву такие ракеты. Ранее в четверг западные СМИ сообщили, что на Украину доставлены британские авиационные крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью поражения до 250 километров. При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которые Украина считает своими. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа. "США дает самый объемный пакет военной помощи - 1,2 миллиарда долларов, который включает в себя противоракетные системы обороны, множество снарядов определенных калибров и прочее, что нам нужно. Я думаю, что и США будут присоединяться к предоставлению дальнобойных ракет (для ВСУ - ред.), потому что я считаю, что на этом этапе войны - дальнобойная ракета это ключевой инструмент, который существенно снизит боеспособность российской армии". - заявил Подоляк в эфире телемарафона. Он отметил, что поставки ракет большой дальности для Киева является принципиальным вопросом, поскольку позволят ВСУ "зайти намного глубже, где находятся основные логистические центры России - накопительные и стратегические склады со снарядами, топливные базы и прочее". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине, отметив, что страны НАТО "играют с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, а США и НАТО напрямую участвуют в конфликте.

https://ria.ru/20230511/raketa-1871092565.html

https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871078528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киев, украина, михаил подоляк, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, великобритания, сша