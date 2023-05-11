Киев надеется получить от США авиаракеты большой дальности
Киев надеется, что США вслед за Великобританией передадут ему авиаракеты большой дальности
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что поставка украинской армии авиационных ракет большой дальности является принципиальным вопросом, и выразил надежду, что США вслед за Великобританией примут решение поставить Киеву такие ракеты.
Ранее в четверг западные СМИ сообщили, что на Украину доставлены британские авиационные крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью поражения до 250 километров. При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которые Украина считает своими. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа.
"США дает самый объемный пакет военной помощи - 1,2 миллиарда долларов, который включает в себя противоракетные системы обороны, множество снарядов определенных калибров и прочее, что нам нужно. Я думаю, что и США будут присоединяться к предоставлению дальнобойных ракет (для ВСУ - ред.), потому что я считаю, что на этом этапе войны - дальнобойная ракета это ключевой инструмент, который существенно снизит боеспособность российской армии". - заявил Подоляк в эфире телемарафона.
Он отметил, что поставки ракет большой дальности для Киева является принципиальным вопросом, поскольку позволят ВСУ "зайти намного глубже, где находятся основные логистические центры России - накопительные и стратегические склады со снарядами, топливные базы и прочее".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине, отметив, что страны НАТО "играют с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, а США и НАТО напрямую участвуют в конфликте.