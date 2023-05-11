https://ria.ru/20230511/aviabilety-1870886807.html

Эксперт рассказал, когда подешевеют авиабилеты в Грузию

Эксперт рассказал, когда подешевеют авиабилеты в Грузию - РИА Новости, 11.05.2023

Эксперт рассказал, когда подешевеют авиабилеты в Грузию

Наличие прямых рейсов из России вряд ли отразится на стоимости авиабилетов в Грузию, ввиду высокого спроса и ограниченности рейсов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T10:08

2023-05-11T10:08

2023-05-11T10:08

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Наличие прямых рейсов из России вряд ли отразится на стоимости авиабилетов в Грузию, ввиду высокого спроса и ограниченности рейсов, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Сейчас среднестатистическая перевозка в Грузию и обратно через Ереван составляет 30-40 тысяч рублей. Появление рейсов без пересадок позволит летать комфортнее. Но при том небольшом объеме прямой перевозки, которая будет крайне востребована, говорить о снижении цен на билеты преждевременно. Так как самолеты вмещают максимально до 100 человек, а потенциальный спрос может быть гораздо больше", – сказал Горин. Он также уточнил, что в 2019 году стоимость перелета из Москвы в Тбилиси и обратно на прямых рейсах составляла порядка 12-25 тысяч рублей. При этом вице-президент РСТ отметил, что количество рейсов может быть расширено по договоренности сторон в рамках существующего соглашения. "Потенциальной возможностью для расширения перевозки является и разрешение чартерных рейсов. Сейчас разговор идет пока только о регулярных и с определенной квотой, но это также вопрос переговоров между государствами", – добавил Горин.Согласно опубликованному в среду указу президента России Владимира Путина, в РФ с 15 мая снимается запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию и продажи туров. В свою очередь в пресс-службе Минтранса РФ РИА Новости рассказали, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.

https://ria.ru/20230510/gruziya-1870882734.html

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новости - туризм, грузия, россия, москва, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), куда можно лететь, отдых на море