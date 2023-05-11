https://ria.ru/20230511/artika-1871144538.html
Главы генштабов арктических стран проведут конференцию без участия России
Главы генштабов арктических стран проведут конференцию без участия России - РИА Новости, 11.05.2023
Главы генштабов арктических стран проведут конференцию без участия России
Конференция глав генеральных штабов стран Арктики по вопросам безопасности в регионе состоится через несколько недель, Россия не примет в ней участие, заявил... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T19:55
2023-05-11T19:55
2023-05-11T19:55
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Конференция глав генеральных штабов стран Арктики по вопросам безопасности в регионе состоится через несколько недель, Россия не примет в ней участие, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. "Я намерен посетить конференцию глав генштабов, в скором времени, в ближайшие недели, что я делаю каждые полгода или около того. На ней будут представлены все главы генштабов арктических стран, не включая Россию, между прочим", - сказал Милли на слушаниях в Сенате США. Во встрече, по его словам, помимо США примут участие Канада, Норвегия, а также ряд других скандинавских стран. На ней, как отметил Милли, будут обсуждаться "вопросы безопасности". "Арктика - критически важный регион, это не вызывает сомнений. И мы исходим из того, что его значимость со временем будет только усиливаться", - подчеркнул высокопоставленный представитель военного командования США.
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сша, россия, арктика, марк милли, министерство обороны сша
США, Россия, Арктика, Марк Милли, Министерство обороны США
Главы генштабов арктических стран проведут конференцию без участия России
Пентагон: главы генштабов арктических стран проведут конференцию без участия России
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Конференция глав генеральных штабов стран Арктики по вопросам безопасности в регионе состоится через несколько недель, Россия не примет в ней участие, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.
"Я намерен посетить конференцию глав генштабов, в скором времени, в ближайшие недели, что я делаю каждые полгода или около того. На ней будут представлены все главы генштабов арктических стран, не включая Россию, между прочим", - сказал Милли на слушаниях в Сенате США.
Во встрече, по его словам, помимо США примут участие Канада
, Норвегия
, а также ряд других скандинавских стран. На ней, как отметил Милли, будут обсуждаться "вопросы безопасности".
"Арктика - критически важный регион, это не вызывает сомнений. И мы исходим из того, что его значимость со временем будет только усиливаться", - подчеркнул высокопоставленный представитель военного командования США.
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