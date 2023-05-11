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Пригожин рассказал о продвижениях "Группы Вагнера" в Артемовске
Пригожин рассказал о продвижениях "Группы Вагнера" в Артемовске - РИА Новости, 11.05.2023
Пригожин рассказал о продвижениях "Группы Вагнера" в Артемовске
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за четверг продвинулись в Артемовске в ДНР на 220 метров, за противником - 2,18 квадратных РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T22:20
2023-05-11T22:20
2023-05-11T22:29
специальная военная операция на украине
артемовск
евгений пригожин
в мире
вооруженные силы украины
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украина
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за четверг продвинулись в Артемовске в ДНР на 220 метров, за противником - 2,18 квадратных километра территории города, сообщила пресс-служба Пригожина.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
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артемовск, евгений пригожин, в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Евгений Пригожин, В мире, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина
Пригожин рассказал о продвижениях "Группы Вагнера" в Артемовске
Пригожин сообщил, что бойцы "Группы Вагнера" продвинулись еще на 220 метров в Артемовске