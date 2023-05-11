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Пригожин рассказал о продвижениях "Группы Вагнера" в Артемовске

Пригожин рассказал о продвижениях "Группы Вагнера" в Артемовске - РИА Новости, 11.05.2023

Пригожин рассказал о продвижениях "Группы Вагнера" в Артемовске

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за четверг продвинулись в Артемовске в ДНР на 220 метров, за противником - 2,18 квадратных РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T22:20

2023-05-11T22:20

2023-05-11T22:29

специальная военная операция на украине

артемовск

евгений пригожин

в мире

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за четверг продвинулись в Артемовске в ДНР на 220 метров, за противником - 2,18 квадратных километра территории города, сообщила пресс-служба Пригожина.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.

артемовск

донецкая народная республика

украина

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артемовск, евгений пригожин, в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина