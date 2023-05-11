Рейтинг@Mail.ru
Пригожин рассказал о продвижениях "Группы Вагнера" в Артемовске - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 11.05.2023 (обновлено: 22:29 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/artemovsk-1871161519.html
Пригожин рассказал о продвижениях "Группы Вагнера" в Артемовске
Пригожин рассказал о продвижениях "Группы Вагнера" в Артемовске - РИА Новости, 11.05.2023
Пригожин рассказал о продвижениях "Группы Вагнера" в Артемовске
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за четверг продвинулись в Артемовске в ДНР на 220 метров, за противником - 2,18 квадратных РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T22:20
2023-05-11T22:29
специальная военная операция на украине
артемовск
евгений пригожин
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867509520_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_aeac47cfdab016024c6e5f21bd8cecab.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за четверг продвинулись в Артемовске в ДНР на 220 метров, за противником - 2,18 квадратных километра территории города, сообщила пресс-служба Пригожина.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
артемовск
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867509520_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_7ff0c477fb987d452517c75d553101c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, евгений пригожин, в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Евгений Пригожин, В мире, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина
Пригожин рассказал о продвижениях "Группы Вагнера" в Артемовске

Пригожин сообщил, что бойцы "Группы Вагнера" продвинулись еще на 220 метров в Артемовске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Артемовск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за четверг продвинулись в Артемовске в ДНР на 220 метров, за противником - 2,18 квадратных километра территории города, сообщила пресс-служба Пригожина.
«
"Подразделения "Вагнера" двигаются в гнезде Артемовска в западном направлении. Максимальное продвижение составило 220 метров, занято 68,5 тысячи квадратных метров, за контролем противника - 2,18 квадратных километра", - заявил Пригожин.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскЕвгений ПригожинВ миреВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала