https://ria.ru/20230511/artemovsk-1870954001.html
В Киеве заявили, что не собираются сдавать Артемовск
В Киеве заявили, что не собираются сдавать Артемовск - РИА Новости, 11.05.2023
В Киеве заявили, что не собираются сдавать Артемовск
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинские войска "не собираются сдавать" Артемовск при том, что РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:22
2023-05-11T10:22
2023-05-11T10:23
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
артемовск
алексей данилов
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинские войска "не собираются сдавать" Артемовск при том, что город уже практически взят под контроль РФ. Ранее в четверг боец группы "Вагнер" заявил РИА Новости, что Артемовск практически взят, по прямой до въезда в город остается около 740 метров. По его словам, противник был вынужден отступить за улицу Чайковского, где пытается выстроить линию обороны. "Мы Артемовск сдавать не собираемся и будем держать столько, сколько военные будут считать необходимым для тактических и стратегических целей, которые имеют военное и военно-политическое руководство нашей страны", - сказал Данилов в эфире телеканала "Рада". Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230508/artemovsk-1870519760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Киеве заявили, что не собираются сдавать Артемовск
Секретарь СНБО Данилов заявил, что украинские войска не собираются сдавать Артемовск