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В Киеве заявили, что не собираются сдавать Артемовск - РИА Новости, 11.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 11.05.2023 (обновлено: 10:23 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/artemovsk-1870954001.html
В Киеве заявили, что не собираются сдавать Артемовск
В Киеве заявили, что не собираются сдавать Артемовск - РИА Новости, 11.05.2023
В Киеве заявили, что не собираются сдавать Артемовск
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинские войска "не собираются сдавать" Артемовск при том, что РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:22
2023-05-11T10:23
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
артемовск
алексей данилов
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинские войска "не собираются сдавать" Артемовск при том, что город уже практически взят под контроль РФ. Ранее в четверг боец группы "Вагнер" заявил РИА Новости, что Артемовск практически взят, по прямой до въезда в город остается около 740 метров. По его словам, противник был вынужден отступить за улицу Чайковского, где пытается выстроить линию обороны. "Мы Артемовск сдавать не собираемся и будем держать столько, сколько военные будут считать необходимым для тактических и стратегических целей, которые имеют военное и военно-политическое руководство нашей страны", - сказал Данилов в эфире телеканала "Рада". Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230508/artemovsk-1870519760.html
донецкая народная республика
россия
артемовск
украина
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безопасность, донецкая народная республика, россия, артемовск, алексей данилов, украина, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Артемовск, Алексей Данилов, Украина, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что не собираются сдавать Артемовск

Секретарь СНБО Данилов заявил, что украинские войска не собираются сдавать Артемовск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинские войска "не собираются сдавать" Артемовск при том, что город уже практически взят под контроль РФ.
Ранее в четверг боец группы "Вагнер" заявил РИА Новости, что Артемовск практически взят, по прямой до въезда в город остается около 740 метров. По его словам, противник был вынужден отступить за улицу Чайковского, где пытается выстроить линию обороны.
"Мы Артемовск сдавать не собираемся и будем держать столько, сколько военные будут считать необходимым для тактических и стратегических целей, которые имеют военное и военно-политическое руководство нашей страны", - сказал Данилов в эфире телеканала "Рада".
Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияАртемовскАлексей ДаниловУкраинаВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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