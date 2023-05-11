https://ria.ru/20230511/artemovsk-1870933099.html

До освобождения Артемовска осталось 742 метра, сообщил боец "Вагнера"

До освобождения Артемовска осталось 742 метра, сообщил боец "Вагнера" - РИА Новости, 11.05.2023

До освобождения Артемовска осталось 742 метра, сообщил боец "Вагнера"

Артемовск в ДНР практически освободили, по прямой до въезда в город осталось около 740 метров, заявил РИА Новости боец "Группы Вагнера". РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T07:03

2023-05-11T07:03

2023-05-11T09:04

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

донецкая народная республика

в мире

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АРТЕМОВСК (ДНР), 11 мая — РИА Новости. Артемовск в ДНР практически освободили, по прямой до въезда в город осталось около 740 метров, заявил РИА Новости боец "Группы Вагнера". По состоянию на четверг российские силы зачистили квартал вблизи училища и вплотную подошли к последнему укрепленному району украинских военных в городе.Противнику, по его словам, пришлось отступить за улицу Чайковского, где украинские войска пытаются выстроить линию обороны. При этом ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и ведут интенсивный артиллерийский обстрел российских позиций, отметил собеседник агентства.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.Как сообщили в среду в Минобороны, штурмовые отряды продолжают освобождать северо-западную и западную окраины Артемовска. Им помогают подразделения ВДВ, которые сковывают действия противника на флангах.

https://ria.ru/20230510/zhurnalist-1870764961.html

артемовск

россия

донецкая народная республика

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Боец группы "Вагнер" о последнем укрепрайоне в Артемовске Артемовск в ДНР практически взят, по прямой до въезда в город - 742 метра, заявил РИА Новости боец группы "Вагнер". Российские силы вплотную подошли к последнему укрепленному району украинских военных. 2023-05-11T07:03 true PT4M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артемовск, россия, донецкая народная республика, в мире