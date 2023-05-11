https://ria.ru/20230511/artemovsk-1870933099.html
До освобождения Артемовска осталось 742 метра, сообщил боец "Вагнера"
До освобождения Артемовска осталось 742 метра, сообщил боец "Вагнера" - РИА Новости, 11.05.2023
До освобождения Артемовска осталось 742 метра, сообщил боец "Вагнера"
Артемовск в ДНР практически освободили, по прямой до въезда в город осталось около 740 метров, заявил РИА Новости боец "Группы Вагнера". РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T07:03
2023-05-11T07:03
2023-05-11T09:04
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
донецкая народная республика
в мире
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АРТЕМОВСК (ДНР), 11 мая — РИА Новости. Артемовск в ДНР практически освободили, по прямой до въезда в город осталось около 740 метров, заявил РИА Новости боец "Группы Вагнера". По состоянию на четверг российские силы зачистили квартал вблизи училища и вплотную подошли к последнему укрепленному району украинских военных в городе.Противнику, по его словам, пришлось отступить за улицу Чайковского, где украинские войска пытаются выстроить линию обороны. При этом ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и ведут интенсивный артиллерийский обстрел российских позиций, отметил собеседник агентства.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.Как сообщили в среду в Минобороны, штурмовые отряды продолжают освобождать северо-западную и западную окраины Артемовска. Им помогают подразделения ВДВ, которые сковывают действия противника на флангах.
https://ria.ru/20230510/zhurnalist-1870764961.html
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Боец группы "Вагнер" о последнем укрепрайоне в Артемовске
Артемовск в ДНР практически взят, по прямой до въезда в город - 742 метра, заявил РИА Новости боец группы "Вагнер". Российские силы вплотную подошли к последнему укрепленному району украинских военных.
2023-05-11T07:03
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артемовск, россия, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире
До освобождения Артемовска осталось 742 метра, сообщил боец "Вагнера"
Боец "Вагнера": Артемовск почти полностью освобожден, до въезда в город осталось 742 метра