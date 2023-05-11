Лавров рассказал, от чего зависит судьба Арктического совета
Лавров заявил, что судьба Арктического совета зависит от возможности диалога
CC BY-SA 3.0 / M_H.DE / Barentsburg, Ansicht auf den Hafen von der Besucherplattform.Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия исходит из того, что судьба и работа Арктического Совета будет зависеть от нахождения цивилизованного диалога в интересах сохранения Арктики как территории мира, стабильности и сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Исходим из того, что дальнейшая эффективная работа, да и судьба Арктического Совета в целом будет зависеть от того, удастся ли нам совместно найти возможности для продолжения цивилизованного диалога в интересах сохранения Арктики как территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества. А именно эти задачи зафиксированы в министерской декларации 2021 года и стратегическом плане Арктического совета до 2030 года", - заявил Лавров в видеообращении к участникам тринадцатой сессии Арктического совета.
Он подчеркнул, что РФ уделяет приоритетное внимание Арктическому региону и на посту председателя Арктического совета в 2021-2023 годах страна неизменно руководствовалась общими интересами обеспечения устойчивого и безопасного развития всего региона, благополучия его населения.
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"На решение этих задач была ориентирована комплексная программа российского председательства. В рамках её реализации проведено более 100 различных тематических форумов, в том числе с международным участием", - добавил Лавров.
Полноформатная деятельность Совета была "временно заморожена" западными странами-членами под надуманным предлогом ситуации на Украине, добавил министр. Такой шаг в Москве считают политизированным и контрпродуктивным, ведущим к размыванию коллективных подходов к ответственному управлению регионом, добавил он.
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"Тем не менее, мы по-прежнему убеждены, что именно на арктических государствах лежит особая ответственность за поступательное развитие этого региона", - заключил Лавров.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.