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Лавров рассказал, от чего зависит судьба Арктического совета - РИА Новости, 11.05.2023
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14:06 11.05.2023 (обновлено: 14:09 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/arktika-1871040534.html
Лавров рассказал, от чего зависит судьба Арктического совета
Лавров рассказал, от чего зависит судьба Арктического совета - РИА Новости, 11.05.2023
Лавров рассказал, от чего зависит судьба Арктического совета
Россия исходит из того, что судьба и работа Арктического Совета будет зависеть от нахождения цивилизованного диалога в интересах сохранения Арктики как... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:06
2023-05-11T14:09
россия
арктика
украина
сергей лавров
арктический совет
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия исходит из того, что судьба и работа Арктического Совета будет зависеть от нахождения цивилизованного диалога в интересах сохранения Арктики как территории мира, стабильности и сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Исходим из того, что дальнейшая эффективная работа, да и судьба Арктического Совета в целом будет зависеть от того, удастся ли нам совместно найти возможности для продолжения цивилизованного диалога в интересах сохранения Арктики как территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества. А именно эти задачи зафиксированы в министерской декларации 2021 года и стратегическом плане Арктического совета до 2030 года", - заявил Лавров в видеообращении к участникам тринадцатой сессии Арктического совета. Он подчеркнул, что РФ уделяет приоритетное внимание Арктическому региону и на посту председателя Арктического совета в 2021-2023 годах страна неизменно руководствовалась общими интересами обеспечения устойчивого и безопасного развития всего региона, благополучия его населения. Полноформатная деятельность Совета была "временно заморожена" западными странами-членами под надуманным предлогом ситуации на Украине, добавил министр. Такой шаг в Москве считают политизированным и контрпродуктивным, ведущим к размыванию коллективных подходов к ответственному управлению регионом, добавил он. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
https://ria.ru/20230315/predsedatelstvo-1858023931.html
https://ria.ru/20220609/diplomatiya-1794137374.html
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россия, арктика, украина, сергей лавров, арктический совет
Россия, Арктика, Украина, Сергей Лавров, Арктический совет
Лавров рассказал, от чего зависит судьба Арктического совета

Лавров заявил, что судьба Арктического совета зависит от возможности диалога

CC BY-SA 3.0 / M_H.DE / Barentsburg, Ansicht auf den Hafen von der Besucherplattform.Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
CC BY-SA 3.0 / M_H.DE / Barentsburg, Ansicht auf den Hafen von der Besucherplattform.
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия исходит из того, что судьба и работа Арктического Совета будет зависеть от нахождения цивилизованного диалога в интересах сохранения Арктики как территории мира, стабильности и сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Исходим из того, что дальнейшая эффективная работа, да и судьба Арктического Совета в целом будет зависеть от того, удастся ли нам совместно найти возможности для продолжения цивилизованного диалога в интересах сохранения Арктики как территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества. А именно эти задачи зафиксированы в министерской декларации 2021 года и стратегическом плане Арктического совета до 2030 года", - заявил Лавров в видеообращении к участникам тринадцатой сессии Арктического совета.
Директор Департамента развития Арктической зоны Российской Федерации и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Максим Данькин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Эффективность председательства России в Арктическом совете не снизилась
15 марта, 13:51
Он подчеркнул, что РФ уделяет приоритетное внимание Арктическому региону и на посту председателя Арктического совета в 2021-2023 годах страна неизменно руководствовалась общими интересами обеспечения устойчивого и безопасного развития всего региона, благополучия его населения.
«
"На решение этих задач была ориентирована комплексная программа российского председательства. В рамках её реализации проведено более 100 различных тематических форумов, в том числе с международным участием", - добавил Лавров.
Полноформатная деятельность Совета была "временно заморожена" западными странами-членами под надуманным предлогом ситуации на Украине, добавил министр. Такой шаг в Москве считают политизированным и контрпродуктивным, ведущим к размыванию коллективных подходов к ответственному управлению регионом, добавил он.
«
"Тем не менее, мы по-прежнему убеждены, что именно на арктических государствах лежит особая ответственность за поступательное развитие этого региона", - заключил Лавров.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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РоссияАрктикаУкраинаСергей ЛавровАрктический совет
 
 
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