https://ria.ru/20230511/arktika-1871040534.html

Лавров рассказал, от чего зависит судьба Арктического совета

Лавров рассказал, от чего зависит судьба Арктического совета - РИА Новости, 11.05.2023

Лавров рассказал, от чего зависит судьба Арктического совета

Россия исходит из того, что судьба и работа Арктического Совета будет зависеть от нахождения цивилизованного диалога в интересах сохранения Арктики как... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:06

2023-05-11T14:06

2023-05-11T14:09

россия

арктика

украина

сергей лавров

арктический совет

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия исходит из того, что судьба и работа Арктического Совета будет зависеть от нахождения цивилизованного диалога в интересах сохранения Арктики как территории мира, стабильности и сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Исходим из того, что дальнейшая эффективная работа, да и судьба Арктического Совета в целом будет зависеть от того, удастся ли нам совместно найти возможности для продолжения цивилизованного диалога в интересах сохранения Арктики как территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества. А именно эти задачи зафиксированы в министерской декларации 2021 года и стратегическом плане Арктического совета до 2030 года", - заявил Лавров в видеообращении к участникам тринадцатой сессии Арктического совета. Он подчеркнул, что РФ уделяет приоритетное внимание Арктическому региону и на посту председателя Арктического совета в 2021-2023 годах страна неизменно руководствовалась общими интересами обеспечения устойчивого и безопасного развития всего региона, благополучия его населения. Полноформатная деятельность Совета была "временно заморожена" западными странами-членами под надуманным предлогом ситуации на Украине, добавил министр. Такой шаг в Москве считают политизированным и контрпродуктивным, ведущим к размыванию коллективных подходов к ответственному управлению регионом, добавил он. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.

https://ria.ru/20230315/predsedatelstvo-1858023931.html

https://ria.ru/20220609/diplomatiya-1794137374.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, арктика, украина, сергей лавров, арктический совет