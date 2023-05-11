https://ria.ru/20230511/arkhangelsk-1871096297.html
Потенциал северных морей ожидает рост, заявил архангельский губернатор
Потенциал северных морей ожидает рост, заявил архангельский губернатор - РИА Новости, 11.05.2023
Потенциал северных морей ожидает рост, заявил архангельский губернатор
Северный морской путь является двигателем развития арктических территорий России, что ставит серьезные вызовы по его развитию и модернизации инфраструктуры,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:43
2023-05-11T16:43
2023-05-11T16:45
архангельская область
экономика
россия
арктика
архангельская область
александр цыбульский
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 мая – РИА Новости. Северный морской путь является двигателем развития арктических территорий России, что ставит серьезные вызовы по его развитию и модернизации инфраструктуры, отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе панельной сессии на тему "Водные биологические ресурсы. Рыболовство и сохранение запасов в Арктике". Сессия дала старт первой конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике, которая проходит в Архангельске 11-12 мая. В дискуссии приняли участие руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, а также более 250 специалистов, чьи интересы касаются сохранения рыбных запасов и развития рыболовства в Арктике, практически из всех регионов России, а также представители Китая, Белоруссии и стран Африки. По мнению губернатора Архангельской области, потенциал северных морей в ближайшее время покажет существенный рост, и появятся новые участки, которые могут быть введены в промысел. В то же время он отметил важнейшую роль Северного морского пути в развитии рыболовства в Арктике. На модернизацию инфраструктуры на этом направлении сегодня выделены серьезные ресурсы государства. "В ближайшее время Северный морской путь будет серьезным двигателем развития северных территорий. С одной стороны, таяние льдов в Арктике делает этот путь более доступным, с другой – он является суверенным транспортным коридором России, что в сегодняшних внешнеполитических условиях крайне важно", – отметил Цыбульский, добавив, что в связи с этим важным становится и развитие архангельского транспортного узла. Глава региона добавил, что за прошлый год объем перевалки грузов в области показал рост практически на 20%, в том числе по каботажным, внутренним грузоперевозкам. Он также отметил: для того, чтобы Северный морской путь в части грузоперевозок смог составить конкуренцию южным транспортным коридорам, уже сейчас необходимо решать ряд серьезных вопросов, в том числе по субсидированию морских перевозок по аналогии с железнодорожными. "Сейчас мы прорабатываем возможность субсидирования перевозки грузов и по Северному морскому пути с федеральными структурами. Это важно, поскольку обеспечение ледокольной проводки судов, безопасности на протяжении СМП – мероприятия дорогостоящие", – подчеркнул Цыбульский. Губернатор также подчеркнул, что развитие портовой инфраструктуры, строительство новых судов, развитие рыболовства требуют и наличия профессионально подготовленных кадров. "Инфраструктуру можно создать, но без профессиональных кадров она работать не будет. Поэтому мы уделяем повышенное внимание подготовке квалифицированных кадров, в том числе в отрасли рыболовства", - добавил Цыбульский. В частности, глава региона напомнил, что в 2021 году на базе Архангельского морского рыбопромышленного техникума создана Высшая школа рыболовства и морских технологий САФУ, где на сегодняшний день по пяти специальностям обучаются более 500 человек. Как отметил глава Росрыболовства, интересы России в Арктике в области рыболовства достаточно велики. Вместе с тем приоритет освоения биоресурсов региона — это их сохранение. Россия во всех международных организациях ведет себя поступательно и ответственно, руководствуется научными обоснованиями, что особенно важно для рыболовства.
https://ria.ru/20230511/rybolovstvo-1871084581.html
https://ria.ru/20230331/lesoustroystvo-1862236336.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, арктика, архангельская область, александр цыбульский, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Архангельская область, Экономика, Россия, Арктика, Архангельская область, Александр Цыбульский, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
АРХАНГЕЛЬСК, 11 мая – РИА Новости. Северный морской путь является двигателем развития арктических территорий России, что ставит серьезные вызовы по его развитию и модернизации инфраструктуры, отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе панельной сессии на тему "Водные биологические ресурсы. Рыболовство и сохранение запасов в Арктике".
Сессия дала старт первой конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике
, которая проходит в Архангельске
11-12 мая. В дискуссии приняли участие руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков
, а также более 250 специалистов, чьи интересы касаются сохранения рыбных запасов и развития рыболовства в Арктике, практически из всех регионов России, а также представители Китая
, Белоруссии
и стран Африки
.
Цыбульский и Шестаков обсудили развитие архангельской рыбной промышленности
По мнению губернатора Архангельской области, потенциал северных морей в ближайшее время покажет существенный рост, и появятся новые участки, которые могут быть введены в промысел. В то же время он отметил важнейшую роль Северного морского пути в развитии рыболовства в Арктике. На модернизацию инфраструктуры на этом направлении сегодня выделены серьезные ресурсы государства.
"В ближайшее время Северный морской путь будет серьезным двигателем развития северных территорий. С одной стороны, таяние льдов в Арктике делает этот путь более доступным, с другой – он является суверенным транспортным коридором России, что в сегодняшних внешнеполитических условиях крайне важно", – отметил Цыбульский, добавив, что в связи с этим важным становится и развитие архангельского транспортного узла.
Глава региона добавил, что за прошлый год объем перевалки грузов в области показал рост практически на 20%, в том числе по каботажным, внутренним грузоперевозкам. Он также отметил: для того, чтобы Северный морской путь в части грузоперевозок смог составить конкуренцию южным транспортным коридорам, уже сейчас необходимо решать ряд серьезных вопросов, в том числе по субсидированию морских перевозок по аналогии с железнодорожными.
Лесоустройство в Архангельской области идет ускоренными темпами
"Сейчас мы прорабатываем возможность субсидирования перевозки грузов и по Северному морскому пути с федеральными структурами. Это важно, поскольку обеспечение ледокольной проводки судов, безопасности на протяжении СМП – мероприятия дорогостоящие", – подчеркнул Цыбульский.
Губернатор также подчеркнул, что развитие портовой инфраструктуры, строительство новых судов, развитие рыболовства требуют и наличия профессионально подготовленных кадров. "Инфраструктуру можно создать, но без профессиональных кадров она работать не будет. Поэтому мы уделяем повышенное внимание подготовке квалифицированных кадров, в том числе в отрасли рыболовства", - добавил Цыбульский.
В частности, глава региона напомнил, что в 2021 году на базе Архангельского морского рыбопромышленного техникума создана Высшая школа рыболовства и морских технологий САФУ, где на сегодняшний день по пяти специальностям обучаются более 500 человек.
Как отметил глава Росрыболовства
, интересы России в Арктике в области рыболовства достаточно велики. Вместе с тем приоритет освоения биоресурсов региона — это их сохранение. Россия во всех международных организациях ведет себя поступательно и ответственно, руководствуется научными обоснованиями, что особенно важно для рыболовства.
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