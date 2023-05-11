https://ria.ru/20230511/arkhangelsk-1871096297.html

Потенциал северных морей ожидает рост, заявил архангельский губернатор

Потенциал северных морей ожидает рост, заявил архангельский губернатор - РИА Новости, 11.05.2023

Потенциал северных морей ожидает рост, заявил архангельский губернатор

Северный морской путь является двигателем развития арктических территорий России, что ставит серьезные вызовы по его развитию и модернизации инфраструктуры,... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T16:43

2023-05-11T16:43

2023-05-11T16:45

архангельская область

экономика

россия

арктика

архангельская область

александр цыбульский

илья шестаков

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847044447_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5fd44aa537826c9638e5be53d991a78d.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 11 мая – РИА Новости. Северный морской путь является двигателем развития арктических территорий России, что ставит серьезные вызовы по его развитию и модернизации инфраструктуры, отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе панельной сессии на тему "Водные биологические ресурсы. Рыболовство и сохранение запасов в Арктике". Сессия дала старт первой конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике, которая проходит в Архангельске 11-12 мая. В дискуссии приняли участие руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, а также более 250 специалистов, чьи интересы касаются сохранения рыбных запасов и развития рыболовства в Арктике, практически из всех регионов России, а также представители Китая, Белоруссии и стран Африки. По мнению губернатора Архангельской области, потенциал северных морей в ближайшее время покажет существенный рост, и появятся новые участки, которые могут быть введены в промысел. В то же время он отметил важнейшую роль Северного морского пути в развитии рыболовства в Арктике. На модернизацию инфраструктуры на этом направлении сегодня выделены серьезные ресурсы государства. "В ближайшее время Северный морской путь будет серьезным двигателем развития северных территорий. С одной стороны, таяние льдов в Арктике делает этот путь более доступным, с другой – он является суверенным транспортным коридором России, что в сегодняшних внешнеполитических условиях крайне важно", – отметил Цыбульский, добавив, что в связи с этим важным становится и развитие архангельского транспортного узла. Глава региона добавил, что за прошлый год объем перевалки грузов в области показал рост практически на 20%, в том числе по каботажным, внутренним грузоперевозкам. Он также отметил: для того, чтобы Северный морской путь в части грузоперевозок смог составить конкуренцию южным транспортным коридорам, уже сейчас необходимо решать ряд серьезных вопросов, в том числе по субсидированию морских перевозок по аналогии с железнодорожными. "Сейчас мы прорабатываем возможность субсидирования перевозки грузов и по Северному морскому пути с федеральными структурами. Это важно, поскольку обеспечение ледокольной проводки судов, безопасности на протяжении СМП – мероприятия дорогостоящие", – подчеркнул Цыбульский. Губернатор также подчеркнул, что развитие портовой инфраструктуры, строительство новых судов, развитие рыболовства требуют и наличия профессионально подготовленных кадров. "Инфраструктуру можно создать, но без профессиональных кадров она работать не будет. Поэтому мы уделяем повышенное внимание подготовке квалифицированных кадров, в том числе в отрасли рыболовства", - добавил Цыбульский. В частности, глава региона напомнил, что в 2021 году на базе Архангельского морского рыбопромышленного техникума создана Высшая школа рыболовства и морских технологий САФУ, где на сегодняшний день по пяти специальностям обучаются более 500 человек. Как отметил глава Росрыболовства, интересы России в Арктике в области рыболовства достаточно велики. Вместе с тем приоритет освоения биоресурсов региона — это их сохранение. Россия во всех международных организациях ведет себя поступательно и ответственно, руководствуется научными обоснованиями, что особенно важно для рыболовства.

https://ria.ru/20230511/rybolovstvo-1871084581.html

https://ria.ru/20230331/lesoustroystvo-1862236336.html

https://ria.ru/20230419/okrug-1866356773.html

россия

арктика

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, арктика, архангельская область, александр цыбульский, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)