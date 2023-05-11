Рейтинг@Mail.ru
Потенциал северных морей ожидает рост, заявил архангельский губернатор - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
 
16:43 11.05.2023 (обновлено: 16:45 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/arkhangelsk-1871096297.html
Потенциал северных морей ожидает рост, заявил архангельский губернатор
Потенциал северных морей ожидает рост, заявил архангельский губернатор - РИА Новости, 11.05.2023
Потенциал северных морей ожидает рост, заявил архангельский губернатор
Северный морской путь является двигателем развития арктических территорий России, что ставит серьезные вызовы по его развитию и модернизации инфраструктуры,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:43
2023-05-11T16:45
архангельская область
экономика
россия
арктика
архангельская область
александр цыбульский
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847044447_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5fd44aa537826c9638e5be53d991a78d.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 11 мая – РИА Новости. Северный морской путь является двигателем развития арктических территорий России, что ставит серьезные вызовы по его развитию и модернизации инфраструктуры, отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе панельной сессии на тему "Водные биологические ресурсы. Рыболовство и сохранение запасов в Арктике". Сессия дала старт первой конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике, которая проходит в Архангельске 11-12 мая. В дискуссии приняли участие руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, а также более 250 специалистов, чьи интересы касаются сохранения рыбных запасов и развития рыболовства в Арктике, практически из всех регионов России, а также представители Китая, Белоруссии и стран Африки. По мнению губернатора Архангельской области, потенциал северных морей в ближайшее время покажет существенный рост, и появятся новые участки, которые могут быть введены в промысел. В то же время он отметил важнейшую роль Северного морского пути в развитии рыболовства в Арктике. На модернизацию инфраструктуры на этом направлении сегодня выделены серьезные ресурсы государства. "В ближайшее время Северный морской путь будет серьезным двигателем развития северных территорий. С одной стороны, таяние льдов в Арктике делает этот путь более доступным, с другой – он является суверенным транспортным коридором России, что в сегодняшних внешнеполитических условиях крайне важно", – отметил Цыбульский, добавив, что в связи с этим важным становится и развитие архангельского транспортного узла. Глава региона добавил, что за прошлый год объем перевалки грузов в области показал рост практически на 20%, в том числе по каботажным, внутренним грузоперевозкам. Он также отметил: для того, чтобы Северный морской путь в части грузоперевозок смог составить конкуренцию южным транспортным коридорам, уже сейчас необходимо решать ряд серьезных вопросов, в том числе по субсидированию морских перевозок по аналогии с железнодорожными. "Сейчас мы прорабатываем возможность субсидирования перевозки грузов и по Северному морскому пути с федеральными структурами. Это важно, поскольку обеспечение ледокольной проводки судов, безопасности на протяжении СМП – мероприятия дорогостоящие", – подчеркнул Цыбульский. Губернатор также подчеркнул, что развитие портовой инфраструктуры, строительство новых судов, развитие рыболовства требуют и наличия профессионально подготовленных кадров. "Инфраструктуру можно создать, но без профессиональных кадров она работать не будет. Поэтому мы уделяем повышенное внимание подготовке квалифицированных кадров, в том числе в отрасли рыболовства", - добавил Цыбульский. В частности, глава региона напомнил, что в 2021 году на базе Архангельского морского рыбопромышленного техникума создана Высшая школа рыболовства и морских технологий САФУ, где на сегодняшний день по пяти специальностям обучаются более 500 человек. Как отметил глава Росрыболовства, интересы России в Арктике в области рыболовства достаточно велики. Вместе с тем приоритет освоения биоресурсов региона — это их сохранение. Россия во всех международных организациях ведет себя поступательно и ответственно, руководствуется научными обоснованиями, что особенно важно для рыболовства.
https://ria.ru/20230511/rybolovstvo-1871084581.html
https://ria.ru/20230331/lesoustroystvo-1862236336.html
https://ria.ru/20230419/okrug-1866356773.html
россия
арктика
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847044447_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_331b5336c698cd9fff5565ead3e69136.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, арктика, архангельская область, александр цыбульский, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Архангельская область, Экономика, Россия, Арктика, Архангельская область, Александр Цыбульский, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)

Потенциал северных морей ожидает рост, заявил архангельский губернатор

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкДобыча минтая с помощью рыболовного трала
Добыча минтая с помощью рыболовного трала - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Добыча минтая с помощью рыболовного трала. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 11 мая – РИА Новости. Северный морской путь является двигателем развития арктических территорий России, что ставит серьезные вызовы по его развитию и модернизации инфраструктуры, отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе панельной сессии на тему "Водные биологические ресурсы. Рыболовство и сохранение запасов в Арктике".
Сессия дала старт первой конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике, которая проходит в Архангельске 11-12 мая. В дискуссии приняли участие руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, а также более 250 специалистов, чьи интересы касаются сохранения рыбных запасов и развития рыболовства в Арктике, практически из всех регионов России, а также представители Китая, Белоруссии и стран Африки.
Работники на линии обработки минтая в цехе рыбоперерабатывающего завода - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Цыбульский и Шестаков обсудили развитие архангельской рыбной промышленности
Вчера, 16:07
По мнению губернатора Архангельской области, потенциал северных морей в ближайшее время покажет существенный рост, и появятся новые участки, которые могут быть введены в промысел. В то же время он отметил важнейшую роль Северного морского пути в развитии рыболовства в Арктике. На модернизацию инфраструктуры на этом направлении сегодня выделены серьезные ресурсы государства.
"В ближайшее время Северный морской путь будет серьезным двигателем развития северных территорий. С одной стороны, таяние льдов в Арктике делает этот путь более доступным, с другой – он является суверенным транспортным коридором России, что в сегодняшних внешнеполитических условиях крайне важно", – отметил Цыбульский, добавив, что в связи с этим важным становится и развитие архангельского транспортного узла.
Глава региона добавил, что за прошлый год объем перевалки грузов в области показал рост практически на 20%, в том числе по каботажным, внутренним грузоперевозкам. Он также отметил: для того, чтобы Северный морской путь в части грузоперевозок смог составить конкуренцию южным транспортным коридорам, уже сейчас необходимо решать ряд серьезных вопросов, в том числе по субсидированию морских перевозок по аналогии с железнодорожными.
Лесной ручей в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Лесоустройство в Архангельской области идет ускоренными темпами
31 марта, 17:21
"Сейчас мы прорабатываем возможность субсидирования перевозки грузов и по Северному морскому пути с федеральными структурами. Это важно, поскольку обеспечение ледокольной проводки судов, безопасности на протяжении СМП – мероприятия дорогостоящие", – подчеркнул Цыбульский.
Губернатор также подчеркнул, что развитие портовой инфраструктуры, строительство новых судов, развитие рыболовства требуют и наличия профессионально подготовленных кадров. "Инфраструктуру можно создать, но без профессиональных кадров она работать не будет. Поэтому мы уделяем повышенное внимание подготовке квалифицированных кадров, в том числе в отрасли рыболовства", - добавил Цыбульский.
В частности, глава региона напомнил, что в 2021 году на базе Архангельского морского рыбопромышленного техникума создана Высшая школа рыболовства и морских технологий САФУ, где на сегодняшний день по пяти специальностям обучаются более 500 человек.
Как отметил глава Росрыболовства, интересы России в Арктике в области рыболовства достаточно велики. Вместе с тем приоритет освоения биоресурсов региона — это их сохранение. Россия во всех международных организациях ведет себя поступательно и ответственно, руководствуется научными обоснованиями, что особенно важно для рыболовства.

Другие новости региона читайте здесь>>

Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Приморский район станет муниципальным округом Архангельской области
19 апреля, 15:12
 
Архангельская областьЭкономикаРоссияАрктикаАрхангельская областьАлександр ЦыбульскийИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала