https://ria.ru/20230511/apeksimova-1870795336.html

Ирина Апексимова: я не боюсь признаваться себе, если не получается

Ирина Апексимова: я не боюсь признаваться себе, если не получается - РИА Новости, 11.05.2023

Ирина Апексимова: я не боюсь признаваться себе, если не получается

Театр на Таганке, который возглавляет известная актриса театра и кино Ирина Апексимова, в этом году впервые принимает участие в Международном театральном... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:15

2023-05-11T13:15

2023-05-11T16:20

интервью

ирина апексимова

содружество актеров таганки

театр на таганке

россия

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Театр на Таганке, который возглавляет известная актриса театра и кино Ирина Апексимова, в этом году впервые принимает участие в Международном театральном фестивале имени Чехова и представляет спектакль "Муму", созданный по повести Ивана Тургенева. Накануне премьеры, которая состоится 25 мая, Ирина Викторовна дала интервью РИА Новости, в котором рассказала об этой необычной постановке, которую создавали артисты Театра на Таганке, режиссер, художник, хореограф из Армении и композитор из Узбекистана. Беседовала Наталия Курова.— Вы впервые участвуете в знаменитом Чеховском театральном фестивале. Это предложение сделал вам легендарный основатель и руководитель форума Валерий Шадрин.— Да, и это предложение — стать участником всемирно известного театрального фестиваля — большая честь для нас. Показать свой спектакль на форуме, где представляли свои постановки выдающиеся мировые режиссеры, — очень важное и ответственное событие. Чеховский фестиваль, куда съезжались театральные мэтры со всего мира, — это было что-то невероятное. Я до сих пор помню, что когда я увидела "Донку" Даниэле Финци Паски, я чуть не задохнулась от того, что такое может быть. Впечатления от самых разных по жанрам и формам работ, которые привозили на этот фестиваль в Россию, были удивительные.Чеховский фестиваль — единственная серьезная институция, которая дает возможность увидеть то, что происходит в театральном мире. Надеюсь, так будет и дальше, после ухода Валерия Ивановича, которого знал и уважал весь театральный мир.Сейчас, конечно, стало все сложнее, но, думаю, со временем образуется. И повторю, что представлять свой спектакль на таком форуме, где показывали свои постановки такие мастера, как Петер Штайн, — ответственность невероятная.— Тем более что и спектакль, над которым вы сейчас работаете, необычный — это совместная работа, над которой трудится международная компания: Театр на Таганке, композитор Артем Ким из Узбекистана и постановочная группа из Армении. Это был новый, интересный, трудный опыт для вашего театра?— Это было непросто для нас и, думаю, для режиссера Наринэ Григорян. Для нее это не меньшая ответственность — поставить спектакль в Москве в Театре на Таганке по русской классике в рамках Чеховского фестиваля.Понятно, что какое-то время мы притирались, это был такой естественный период притирки, не конфликтный, а творческий. Мы вначале должны были договориться о терминах, что мы имеем в виду. Сложности перевода никто не отменял. Наринэ прекрасно говорит по-русски, но все равно есть какой-то наш театральный птичий язык...Мы достигли договоренности, нашли общий язык, мы понимаем друг друга с полуслова. Но сейчас прогнозировать, что в результате получится, трудно. Спектакль только рождается, а все оценки — и свои, и зрителей — уже после премьеры. Сейчас мы только перешли на сцену, где и начинаем по-настоящему делать спектакль.— Ирина Викторовна, вы участвуете в этой истории не только как руководитель театра, но и как актриса — играете в этом спектакле главную женскую роль Барыни.— Сразу хочу сказать, что я эту роль так не рассматриваю. У нас в спектакле три главных героя: Герасим, дворовая Татьяна, которую он любит, и девочка-собачка. А я и артисты, исполняющие другие роли, мы как бы составляем фон, мы помогаем рассказывать историю. Так что у нас Барыня — не главная героиня, как это было в фильме, где эту роль играла Людмила Максакова. У нас все по-другому.— Вы предполагаете включить этот спектакль в репертуар Театра на Таганке?— Будем смотреть, решать, но все, повторяю, только после того, как пройдут премьера и показы на Чеховском фестивале.— А гастролировать с этим спектаклем вы собираетесь? Показать эту работу, например, в Армении?— Пока запланировано наше выступление во Владивостоке на Дальневосточном фестивале, а дальше гастрольные маршруты мы еще не рассматривали.— А теперь давайте перейдем к Театру на Таганке, который вы возглавляете уже восемь лет и совсем скоро будете отмечать первый директорский юбилей. Но почему успешная актриса Ирина Апексимова, которая играла на сцене Художественного театра десять лет, снималась в кино, певица, телеведущая, абсолютно творческий человек, решила стать директором? Занять пост, который предполагает знание финансирования, планирования и много чего еще совсем не творческого, скучного и сложного?— Во-первых, я ничего не решала, мне департамент культуры предложил эту должность, вначале был пост директора в Театре Романа Виктюка, где я проработала три года, занимаясь реконструкцией, торжественно открыла новый театр, но потом так случилось, что вынуждена была уйти. И тут мне предложили директорство в Театре на Таганке.— Но как вы считаете, почему департамент предложил этот пост вам, актрисе?— Я думаю, что здесь сыграло свою роль то, что у меня к этому времени уже было свое агентство, и довольно многонаселенное, так что с вопросами планирования и финансирования я была уже хорошо знакома. Это не было для меня новостью.— Надо сказать, что решиться прийти в Театр на Таганке в тот период — врагу не пожелаешь. Театр был в полном раздрае — брошен, раздираем конфликтами, громкими выяснениями отношений... и полной разрухой.— Да, это был совсем не простой период для Таганки. Театр был в упадке — и творческом, и моральном, и физическом.— И вы не испугались, рискнули?— Я не боюсь, не боюсь признаться себе, если не получится. Надо начать. Начинаешь делать, собирать потихоньку труппу, восстанавливать по кусочкам здание, весь театральный механизм... Я, конечно, должна и занимаюсь всем: и финансами, и канализацией, и ремонтом, но всегда самое главное для меня было и есть — это творчество.— Но было и еще одно сложное препятствие для человека, который пришел возглавить легендарную Таганку с таким великим прошлым.— Чем больше кричать о великом прошлом, о том, что только так и больше никак, тем сложнее пробиться новому. А я пришла, чтобы строить Театр на Таганке сегодня, сейчас. Поэтому я считаю, что надо думать прежде всего об этом, не забывая, конечно, прошлого. Самое главное — найти интересный материал и создать качественный спектакль.— Надо сказать, что вам уже многое удалось. Театр на Таганке обрел свое собственное творческое лицо, свою собственную популярность, его спектакли удостаиваются высшей в России театральной награды "Золотая маска". На вашей сцене создают спектакли такие успешные режиссеры, как Алексей Франдетти, Денис Азаров, Юрий Муравицкий... В репертуаре постановки самых разных жанров и направлений, классика и современность. Как вы этого достигли, с чего начали?— С самого главного для жизни театра — поиска настоящей драматургии, талантливой режиссуры и артистов, способных выполнять самые разные профессиональные задачи. И для этого я открыла творческий проект — режиссерскую лабораторию "Репетиции", из которой вышли все те режиссеры, о которых вы сказали, и еще много других, которые сегодня успешно трудятся в разных театрах. Мы продолжаем творческий поиск дальнейшего пути "Таганки". И сейчас открыли лабораторию по драматургии советского периода "Ликбез", для того, чтобы понять, как молодой режиссер может справиться с крепкой советской драматургией, которую я люблю и считаю отличной. У нас уже вышла первая премьера "Утиная охота" по пьесе Александра Вампилова. В новом сезоне еще премьеры: "Причал" Геннадия Шпаликова, "Шестеро любимых" и "Мой бедный Марат" по пьесам Алексея Арбузова и еще несколько замечательных названий.Но мы не забываем о великом прошлом — в театре открыт мемориальный музей основателя театра и выдающегося режиссера Юрия Любимова, идут сегодня и два его спектакля: легендарный "Человек из Сезуана" и "Мастер и Маргарита".— При вас произошло поистине историческое событие — объединение двух театров: "Содружество актеров Таганки" и Театра на Таганке, на что уже перестали надеяться. Как вы сегодня ощущаете, труппа на самом деле стала единой, артисты работают вместе с удовольствием?— Да, могу сказать, что это не формальное объединение, а союз по душе — работают вместе "старики" и новое поколение Театра на Таганке. И наш первый опыт — спектакль "Земляничная поляна", где рядом друг с другом играют Юрий Смирнов, Татьяна Сидоренко и Виктория Радунская, — успешно состоялся.— Ирина Викторовна, как бы вы сформулировали кредо сегодняшнего Театра на Таганке?— Я не умею формулировать, но у меня есть ощущение, что сегодня Театр на Таганке на правильном пути.— У вас сегодня огромное хозяйство: четыре сцены — основная, новая, малая и недавно открытая для экспериментальных работ сцена на Факельном. Как вы справляетесь со всем этим? Что сегодня особенно беспокоит директора?— Прежде всего состояние "новой сцены" бывшего "Содружества актеров Таганки". Не только сцены и всего сценического оборудования, но и зрительного зала, фойе и так далее. Здесь предстоит серьезная работа.— Вы занимаетесь хозяйством, направляете творческий процесс и при этом много играете сами, вы заняты во многих спектаклях театра. Правда, давно мы не видели вас в кино.— Да, я давно не снималась, но недавно это произошло, снялась в фильме "Балет", премьеру которого ждем на днях.— Ирина Викторовна, что для вас актерская профессия?— Актерская — это не просто профессия, способ жизни. Если хотите — группа крови.

https://ria.ru/20221226/festival-1841330196.html

https://ria.ru/20230419/teatr-1866369786.html

https://ria.ru/20230327/teatr-1860494710.html

https://ria.ru/20230222/teatr-1853823927.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, ирина апексимова, содружество актеров таганки, театр на таганке, россия