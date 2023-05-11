https://ria.ru/20230511/akvakultura-1871099330.html

В Архангельской области производство аквакультуры выросло в два раза

В Архангельской области производство аквакультуры выросло в два раза - РИА Новости, 11.05.2023

В Архангельской области производство аквакультуры выросло в два раза

Потенциал для товарного рыбоводства в Архангельской области оценивается в 15 тысяч тонн биоресурсов, при этом за последние четыре года производство аквакультуры РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T16:59

2023-05-11T16:59

2023-05-11T16:59

архангельская область

экономика

архангельская область

арктика

архангельск

илья шестаков

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 мая – РИА Новости. Потенциал для товарного рыбоводства в Архангельской области оценивается в 15 тысяч тонн биоресурсов, при этом за последние четыре года производство аквакультуры в регионе увеличилось в два раза, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Шестаков принял участие в конференции по вопросам развития биоресурсов и рыболовства в Арктике. "С точки зрения рыбохозяйственного комплекса, за последние четыре года удалось в два раза увеличить производство аквакультуры. Помимо этого, я надеюсь, что на участках, отведенных под любительское рыболовство, будет развиваться инфраструктура", – сказал Шестаков. Он отметил, что сейчас рыбоводные предприятия Архангельской области производят более 320 тонн аквакультуры в год. Однако в целом потенциал для товарного рыбоводства в регионе оценивается в 15 тысяч тонн биоресурсов. Руководитель Федерального агентства по рыболовству также рассказал о перестройке логистических цепочек в азиатские страны, с которой достойно справились предприятия Северного бассейна. "Если говорить о Северном рыбохозяйственном бассейне, то были определенные сложности с точки зрения реализации крабовой продукции. Сейчас рыбаки очень оперативно работают, уже пошли отправки продукции по Северному морскому пути, также ее отправляют с помощью авиации и железнодорожного транспорта", - сказал глава Росрыболовства. При этом он отметил, что не все азиатские рынки пока готовы к "новой" продукции. Все остальные вопросы, связанные с поставками, оплатой услуг и даже с организацией промысла в удаленных районах, были решены, подчеркнул Шестаков. В Архангельске 11-12 мая проходит I Международная конференция по биоресурсам и рыболовству в Арктике. Мероприятие стало площадкой для диалога между представителями органов власти, науки и бизнеса для выработки эффективных механизмов, от которых зависит дальнейшее эффективное развитие стратегически важной для России территории Арктической зоны и сохранение ее экосистем.

https://ria.ru/20230511/arkhangelsk-1871096297.html

https://ria.ru/20230511/rybolovstvo-1871084581.html

архангельская область

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архангельск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, архангельская область, арктика, архангельск, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)