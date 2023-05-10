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Песков прокомментировал информацию о гибели журналиста AFP под Артемовском - РИА Новости, 10.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:51 10.05.2023 (обновлено: 12:57 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/zhurnalist-1870764961.html
Песков прокомментировал информацию о гибели журналиста AFP под Артемовском
Песков прокомментировал информацию о гибели журналиста AFP под Артемовском - РИА Новости, 10.05.2023
Песков прокомментировал информацию о гибели журналиста AFP под Артемовском
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о гибели журналиста Франс Пресс под Артемовском и предлагает не верить... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:51
2023-05-10T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
артемовск
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о гибели журналиста Франс Пресс под Артемовском и предлагает не верить на слово украинским представителям.Ранее агентство Франс Пресс сообщило о гибели своего журналиста Армана Сольдена в районе Артемовска. По утверждению агентства, которое ссылается на своих сотрудников, журналист погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр. Во время пресс-конференции журналистка агентства сказала, что "украинские представители заявили, что обстрел шел якобы со стороны российских военных", и попросила Пескова прокомментировать эту информацию."Я, к сожалению, не располагаю информацией, и здесь, конечно, важно для вас, наверное, обратиться в наше министерство обороны. Предлагаю не верить на слово украинским представителям. Потому что хочу напомнить вам достаточно недавнее заявление украинских представителей и решение запретить въезд каких-либо журналистов в районы, прилегающие к зоне соприкосновения. Это были решения украинских властей", - сказал Песков.Пресс-секретарь отметил, что в обстоятельствах гибели журналиста необходимо разбираться."Мы только можем выразить сожаление в этой связи", - добавил Песков.
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, артемовск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия, Артемовск
Песков прокомментировал информацию о гибели журналиста AFP под Артемовском

Песков о возможной гибели журналиста AFP под Артемовском: не стоит на слово верить Украине

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о гибели журналиста Франс Пресс под Артемовском и предлагает не верить на слово украинским представителям.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило о гибели своего журналиста Армана Сольдена в районе Артемовска. По утверждению агентства, которое ссылается на своих сотрудников, журналист погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр. Во время пресс-конференции журналистка агентства сказала, что "украинские представители заявили, что обстрел шел якобы со стороны российских военных", и попросила Пескова прокомментировать эту информацию.
"Я, к сожалению, не располагаю информацией, и здесь, конечно, важно для вас, наверное, обратиться в наше министерство обороны. Предлагаю не верить на слово украинским представителям. Потому что хочу напомнить вам достаточно недавнее заявление украинских представителей и решение запретить въезд каких-либо журналистов в районы, прилегающие к зоне соприкосновения. Это были решения украинских властей", - сказал Песков.
Пресс-секретарь отметил, что в обстоятельствах гибели журналиста необходимо разбираться.
"Мы только можем выразить сожаление в этой связи", - добавил Песков.
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