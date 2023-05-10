https://ria.ru/20230510/zhizneobespechenie-1870781589.html

Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали в штатном режиме

Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали в штатном режиме - РИА Новости, 10.05.2023

Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали в штатном режиме

Все столичные системы жизнеобеспечения во время майских праздничных дней функционировали штатно, серьезных аварийных отключений воды, газа, тепло- и... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T13:58

2023-05-10T13:58

2023-05-10T13:59

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Все столичные системы жизнеобеспечения во время майских праздничных дней функционировали штатно, серьезных аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на дежурстве находились 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов, оснащенные специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в праздничные дни особое внимание уделялось уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе было задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.

https://ria.ru/20230508/ukrashenie-1870425621.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы