Рейтинг@Mail.ru
Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали в штатном режиме - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:58 10.05.2023 (обновлено: 13:59 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/zhizneobespechenie-1870781589.html
Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали в штатном режиме
Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали в штатном режиме - РИА Новости, 10.05.2023
Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали в штатном режиме
Все столичные системы жизнеобеспечения во время майских праздничных дней функционировали штатно, серьезных аварийных отключений воды, газа, тепло- и... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:58
2023-05-10T13:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Все столичные системы жизнеобеспечения во время майских праздничных дней функционировали штатно, серьезных аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на дежурстве находились 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов, оснащенные специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в праздничные дни особое внимание уделялось уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе было задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
https://ria.ru/20230508/ukrashenie-1870425621.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр бирюков, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы

Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали в штатном режиме

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Все столичные системы жизнеобеспечения во время майских праздничных дней функционировали штатно, серьезных аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"Предприятия и организации Комплекса городского хозяйства работали в усиленном режиме, было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Одной из главных задач было обеспечение бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения, они отработали в эти дни штатно, без сбоев", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что на дежурстве находились 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов, оснащенные специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения.
«
"Был усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице создан необходимый резерв мощности, что позволяет обеспечить надежную подачу ресурсов потребителям", - напомнил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в праздничные дни особое внимание уделялось уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе было задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
Военнослужащие на бронетранспортере БТР-МДМ Ракушка на военном параде - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
В Москве к 9 мая установили более четырех тысяч декоративных элементов
8 мая, 09:43
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбществоКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала