Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали в штатном режиме
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Все столичные системы жизнеобеспечения во время майских праздничных дней функционировали штатно, серьезных аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
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"Предприятия и организации Комплекса городского хозяйства работали в усиленном режиме, было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Одной из главных задач было обеспечение бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения, они отработали в эти дни штатно, без сбоев", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что на дежурстве находились 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов, оснащенные специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения.
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"Был усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице создан необходимый резерв мощности, что позволяет обеспечить надежную подачу ресурсов потребителям", - напомнил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в праздничные дни особое внимание уделялось уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе было задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.