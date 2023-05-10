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В Стамбуле началась встреча по зерновой сделке - РИА Новости, 10.05.2023
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16:57 10.05.2023 (обновлено: 17:14 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/zerno-1870841951.html
В Стамбуле началась встреча по зерновой сделке
В Стамбуле началась встреча по зерновой сделке - РИА Новости, 10.05.2023
В Стамбуле началась встреча по зерновой сделке
Минобороны Турции сообщило в среду о начале встречи высокого уровня по "зерновой сделке". РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:57
2023-05-10T17:14
стамбул
россия
турция
оон
зерновая сделка
в мире
украина
экономика
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СТАМБУЛ, 10 мая - РИА Новости. Минобороны Турции сообщило в среду о начале встречи высокого уровня по "зерновой сделке".Встреча высокого уровня по зерновой сделке проходит в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая."В Стамбуле стартовала встреча заместителей министров обороны РФ, Турции и Украины с представителями ООН по вопросу продления зерновой сделки. Мы продолжаем переговоры, чтобы эта работа не прерывалась и для сохранения стабильности", - цитирует министра обороны Хулуси Акара телеканал TRT.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле . Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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стамбул, россия, турция, оон, зерновая сделка, в мире, украина, экономика
Стамбул, Россия, Турция, ООН, Зерновая сделка, В мире, Украина, Экономика
В Стамбуле началась встреча по зерновой сделке

Минобороны Турции сообщило о начале встречи высокого уровня по зерновой сделке

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Стамбул. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 10 мая - РИА Новости. Минобороны Турции сообщило в среду о начале встречи высокого уровня по "зерновой сделке".
Встреча высокого уровня по зерновой сделке проходит в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая.
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Источник рассказал о переговорах по оплате российской сельхозпродукции
Вчера, 08:17
"В Стамбуле стартовала встреча заместителей министров обороны РФ, Турции и Украины с представителями ООН по вопросу продления зерновой сделки. Мы продолжаем переговоры, чтобы эта работа не прерывалась и для сохранения стабильности", - цитирует министра обороны Хулуси Акара телеканал TRT.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле . Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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