https://ria.ru/20230510/zerno-1870841951.html

В Стамбуле началась встреча по зерновой сделке

В Стамбуле началась встреча по зерновой сделке - РИА Новости, 10.05.2023

В Стамбуле началась встреча по зерновой сделке

Минобороны Турции сообщило в среду о начале встречи высокого уровня по "зерновой сделке". РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T16:57

2023-05-10T16:57

2023-05-10T17:14

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СТАМБУЛ, 10 мая - РИА Новости. Минобороны Турции сообщило в среду о начале встречи высокого уровня по "зерновой сделке".Встреча высокого уровня по зерновой сделке проходит в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая."В Стамбуле стартовала встреча заместителей министров обороны РФ, Турции и Украины с представителями ООН по вопросу продления зерновой сделки. Мы продолжаем переговоры, чтобы эта работа не прерывалась и для сохранения стабильности", - цитирует министра обороны Хулуси Акара телеканал TRT.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле . Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

стамбул, россия, турция, оон, зерновая сделка, в мире, украина, экономика