https://ria.ru/20230510/zemletryasenie-1870892041.html

У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,6

У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,6 - РИА Новости, 10.05.2023

У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,6

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья королевства Тонга, расположенного в южной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T19:47

2023-05-10T19:47

2023-05-10T19:48

тонга

в мире

тихий океан

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья королевства Тонга, расположенного в южной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 16.02 по времени UTC (19.02 мск) примерно в 619 километрах к югу от столицы Тонга - города Нукуалофа с населением примерно 22 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 210 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230510/zemletryasenie-1870685073.html

тонга

тихий океан

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тонга, в мире, тихий океан