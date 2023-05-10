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У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,6
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,6 - РИА Новости, 10.05.2023
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,6
Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья королевства Тонга, расположенного в южной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T19:47
2023-05-10T19:47
2023-05-10T19:48
тонга
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тихий океан
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья королевства Тонга, расположенного в южной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 16.02 по времени UTC (19.02 мск) примерно в 619 километрах к югу от столицы Тонга - города Нукуалофа с населением примерно 22 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 210 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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тонга, в мире, тихий океан
Тонга, В мире, Тихий океан
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,6
У побережья королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,6