https://ria.ru/20230510/zemletryasenie-1870687487.html
На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,2
На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости, 10.05.2023
На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Елизовском районе Камчатки, подземные толчки силой до 3 баллов ощущались в Петропавловске-Камчатском, сообщает... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T02:17
2023-05-10T02:17
2023-05-10T05:39
петропавловск-камчатский
камчатка
елизовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Елизовском районе Камчатки, подземные толчки силой до 3 баллов ощущались в Петропавловске-Камчатском, сообщает региональный главе МЧС.Эпицентр землетрясения находился на территории Елизовского района в 15 километрах северо-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа."На территории Петропавловск-Камчатского городского округа ощущались подземные толчки силой до трех баллов. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230510/zemletryasenie-1870685073.html
петропавловск-камчатский
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петропавловск-камчатский, камчатка, елизовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Елизовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,2
В Елизовском районе Камчатки произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,2