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На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости, 10.05.2023
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02:17 10.05.2023 (обновлено: 05:39 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/zemletryasenie-1870687487.html
На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,2
На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости, 10.05.2023
На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Елизовском районе Камчатки, подземные толчки силой до 3 баллов ощущались в Петропавловске-Камчатском, сообщает... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T02:17
2023-05-10T05:39
петропавловск-камчатский
камчатка
елизовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Елизовском районе Камчатки, подземные толчки силой до 3 баллов ощущались в Петропавловске-Камчатском, сообщает региональный главе МЧС.Эпицентр землетрясения находился на территории Елизовского района в 15 километрах северо-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа."На территории Петропавловск-Камчатского городского округа ощущались подземные толчки силой до трех баллов. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230510/zemletryasenie-1870685073.html
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петропавловск-камчатский, камчатка, елизовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Елизовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,2

В Елизовском районе Камчатки произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,2

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Елизовском районе Камчатки, подземные толчки силой до 3 баллов ощущались в Петропавловске-Камчатском, сообщает региональный главе МЧС.
«
"Утром 10 мая на территории Камчатского края зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло... на глубине 22 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,2", - говорится в сообщении.
Эпицентр землетрясения находился на территории Елизовского района в 15 километрах северо-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.
"На территории Петропавловск-Камчатского городского округа ощущались подземные толчки силой до трех баллов. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась", - говорится в сообщении.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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Петропавловск-КамчатскийКамчаткаЕлизовский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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