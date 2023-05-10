https://ria.ru/20230510/zemletryasenie-1870687487.html

На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,2

На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости, 10.05.2023

На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Елизовском районе Камчатки, подземные толчки силой до 3 баллов ощущались в Петропавловске-Камчатском, сообщает... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T02:17

2023-05-10T02:17

2023-05-10T05:39

петропавловск-камчатский

камчатка

елизовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 10 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Елизовском районе Камчатки, подземные толчки силой до 3 баллов ощущались в Петропавловске-Камчатском, сообщает региональный главе МЧС.Эпицентр землетрясения находился на территории Елизовского района в 15 километрах северо-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа."На территории Петропавловск-Камчатского городского округа ощущались подземные толчки силой до трех баллов. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230510/zemletryasenie-1870685073.html

петропавловск-камчатский

камчатка

елизовский район

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петропавловск-камчатский, камчатка, елизовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия