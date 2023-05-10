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Майские заморозки в Москве оказались самыми длинными в XXI веке
Майские заморозки в Москве оказались самыми длинными в XXI веке - РИА Новости, 10.05.2023
Майские заморозки в Москве оказались самыми длинными в XXI веке
Самый длительный период майских заморозков за все годы в наступившем веке завершился в Москве, ближайшей ночью заморозков не ожидается, сообщил ведущий... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:31
2023-05-10T17:31
2023-05-10T17:32
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Самый длительный период майских заморозков за все годы в наступившем веке завершился в Москве, ближайшей ночью заморозков не ожидается, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Майские заморозки в столичном регионе закончились. В Москве они продолжались 4 дня - это самый длительный период майских заморозков в столице в XXI веке. В Подмосковье заморозки продолжались на один день дольше", - написал Леус в своем телеграм-канале. По его словам, ближайшей ночью заморозков не будет. "В Москве минимальная температура воздуха опустится до плюс 5 - плюс 7 градусов, по области ожидается плюс 3 - плюс 8, на востоке до плюс 1", - добавил синоптик.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Майские заморозки в Москве оказались самыми длинными в XXI веке
"Фобос": в Москве завершился самый длительный в XXI веке период майских заморозков