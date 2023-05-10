https://ria.ru/20230510/zaluzhnyy-1870856253.html

В Киеве прокомментировали сообщения о гибели главкома ВСУ Залужного

В Киеве прокомментировали сообщения о гибели главкома ВСУ Залужного - РИА Новости, 10.05.2023

В Киеве прокомментировали сообщения о гибели главкома ВСУ Залужного

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла сообщения о смерти главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом она написала в своем... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:40

2023-05-10T17:40

2023-05-10T23:48

политика

украина

валерий залужный

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла сообщения о смерти главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом она написала в своем Telegram-канале.Чиновница заявила, что в инфополе в последнее время появлялась информация о ликвидации украинских генералов. По ее словам, все командующие войсками живы.Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил об отказе Залужного от участия в заседании организации на уровне начальников генштабов даже в формате видеоконференции. Из-за этого в СМИ появились предположения, что его могли ликвидировать на передовой.

https://ria.ru/20230510/ukraina-1870817597.html

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политика, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато