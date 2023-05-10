https://ria.ru/20230510/zaluzhnyy-1870856253.html
В Киеве прокомментировали сообщения о гибели главкома ВСУ Залужного
В Киеве прокомментировали сообщения о гибели главкома ВСУ Залужного - РИА Новости, 10.05.2023
В Киеве прокомментировали сообщения о гибели главкома ВСУ Залужного
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла сообщения о смерти главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом она написала в своем... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:40
2023-05-10T17:40
2023-05-10T23:48
политика
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла сообщения о смерти главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом она написала в своем Telegram-канале.Чиновница заявила, что в инфополе в последнее время появлялась информация о ликвидации украинских генералов. По ее словам, все командующие войсками живы.Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил об отказе Залужного от участия в заседании организации на уровне начальников генштабов даже в формате видеоконференции. Из-за этого в СМИ появились предположения, что его могли ликвидировать на передовой.
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политика, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато
Политика, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Киеве прокомментировали сообщения о гибели главкома ВСУ Залужного
Замминистра обороны Украины Маляр опровергла сообщения о гибели главкома ВСУ Залужного