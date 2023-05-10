https://ria.ru/20230510/zakharova-1870841530.html

Захарова назвала ограничения для "Бессмертного полка" в Берлине позором

Захарова назвала ограничения для "Бессмертного полка" в Берлине позором - РИА Новости, 10.05.2023

Захарова назвала ограничения для "Бессмертного полка" в Берлине позором

Ограничения для празднования "Бессмертного полка" в Берлине и Латвии являются позором и покушением на решения Нюрнбергского трибунала, заявила официальный... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T16:55

2023-05-10T16:55

2023-05-10T17:14

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ограничения для празднования "Бессмертного полка" в Берлине и Латвии являются позором и покушением на решения Нюрнбергского трибунала, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "К сожалению, в этом году к запретам решила присоединиться и Германия. Власти Берлина. Это позор, это позор для всего германского общества. Вам могут нравиться или не нравиться философия, идеология, политические деятели. Но вы не имеете права подвергать сомнению решения Нюрнбергского трибунала. А все, что было сделано властями Берлина по ограничению празднования этого дня, есть, безусловно, покушение на решения Нюрнберга", - заявила Захарова на своем брифинге. По ее словам, эти ограничения привели к тому, что полицейские "несколько раз бесцеремонно останавливали участников "Бессмертного полка" на пути к мемориалу в Тиргартене". Кроме того, ограничения почувствовали на себе и желающие отметить День Победы жители Латвии. В то же время она напомнила, что "и цветы, и венки, и память тех людей, который Нюрнбергский трибунал - а его еще не отменили и его решения действуют до сих пор, не имеют срока давности - провозгласили героями". "Для того, чтобы чтить память этих самых героев, не нужно покидать пределы той или иной страны... Это и есть та самая свобода и священная обязанность каждого человека. Свобода - не в разрушении, а это часто путают", - отметила Захарова. Накануне в германской столице прошло шествие "Бессмертного полка", свыше тысячи участвующих в нем людей прошло от Бранденбургских ворот до мемориала павшим советским воинам в Тиргартене. На пути к мемориалу силы правоохранительных органов выстроились по обе стороны дороги и впереди самого шествия. В ходе марша полиция несколько раз его останавливала, с помощью горомкоговорителей предупреждая об ответственности за ношение запрещенных российских флагов и символики, которые взяли с собой лишь единицы. Также в этом году участникам "Бессмертного полка" не разрешили провести минуту молчания непосредственно на самой площади перед мемориалом. Такие меры были приняты впервые за историю проведения данной акции в Берлине. Ранее полиция согласовала шествие "Бессмертного полка" на 9 мая и пообещала сопровождать его от Бранденбургских ворот до Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене. Полиция Берлина разрешила участникам акции брать с собой портреты своих родных и цветы. Запрещены же были символы "V" и "Z", георгиевские ленты, флаги и знамена, все виды военной формы и ее элементы, как, например, пилотки и тельняшки, а также военные марши в качестве музыкального сопровождения. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20230509/shestvie-1870661901.html

https://ria.ru/20230509/aktsiya-1870667886.html

https://ria.ru/20230509/bessmertnyy_polk-1869842523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, берлин (город), латвия, россия, мария захарова, день победы