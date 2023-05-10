https://ria.ru/20230510/zaderzhanie-1870888406.html

ФСБ задержала уроженку Украины, участвовавшую в подготовке теракта в Самаре

ФСБ задержала уроженку Украины, участвовавшую в подготовке теракта в Самаре - РИА Новости, 10.05.2023

ФСБ задержала уроженку Украины, участвовавшую в подготовке теракта в Самаре

В Самаре задержали уроженку Украины, которая участвовала в подготовке теракта на Международном антифашистском фестивале, сообщила пресс-служба управления ФСБ по РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T19:21

2023-05-10T19:21

2023-05-10T21:21

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украина

самарская область

фсб

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САРАТОВ, 10 мая — РИА Новости. В Самаре задержали уроженку Украины, которая участвовала в подготовке теракта на Международном антифашистском фестивале, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.На кадрах оперативной съемки один из сотрудников спецслужбы прочитал сообщение из телефона злоумышленницы: "Наш человек его (пакет. — Прим. ред.) заберет и 1 мая на площади Куйбышева совершит поджог"."Сам человек написал <...>. Я с ним лично не знакома, не видела его ни разу <...>. Мне мало верится, что что-либо получилось бы", — сказала задержанная.Фигурантка отметила, что родом из Донецка, и знала, что ее собеседник был на Украине. По ее словам, он написал ей, что сейчас находится в России.Украинку задержали после закладки в тайник полиэтиленового пакета, в котором находились химические компоненты для подготовки поджога, а именно канистра, бутылка краски и девять бутылок ацетона. Оперативники установили, что она купила их, чтобы передать сообщнику, который должен был устроить теракт "с целью воздействия на органы российские власти и склонения их к отказу от проведения специальной военной операции".Спецслужба уточнила, что задержанная имеет российское гражданство. Также она собирала и передавала информацию, касающуюся объектов военной инфраструктуры и мест массового пребывания граждан.Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Сообщников злоумышленницы разыскивают.

https://ria.ru/20230505/diversanty-1869914857.html

https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870095832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание в Самаре уроженки Украины по подозрению в подготовке теракта Уроженка Украины задержана в Самаре по подозрению в подготовке теракта во время проведения Международного антифашистского фестиваля, сообщила пресс-служба УФСБ. 2023-05-10T19:21 true PT5M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, украина, самарская область, фсб, самара