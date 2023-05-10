https://ria.ru/20230510/vzryvchatka-1870825265.html

СМИ сообщили подробности о терактах, готовившихся в Белоруссии на 9 Мая

СМИ сообщили подробности о терактах, готовившихся в Белоруссии на 9 Мая - РИА Новости, 10.05.2023

СМИ сообщили подробности о терактах, готовившихся в Белоруссии на 9 Мая

Взрывчатка для готовившихся на 9 мая в Белоруссии терактов была американского производства, сообщило в среду агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на информацию РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T16:16

2023-05-10T16:16

2023-05-10T16:33

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МИНСК, 10 мая - РИА Новости. Взрывчатка для готовившихся на 9 мая в Белоруссии терактов была американского производства, сообщило в среду агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на информацию телеканала ОНТ и белорусского КГБ."Установлено, что взрывчатка была американского производства. Молодежь, которая сейчас задержана и дает признательные показания, объединяет знакомство с еще одним гражданином Беларуси. Он находится в Киеве и, получив задание от главного управления разведки Минобороны Украины, нашел исполнителей в Беларуси", - было сказано в эфире новостей.Ведущая добавила, что в страну прибыли посылки со взрывчаткой, замаскированной под бытовые приборы. "Ее хватило бы, чтобы пустить под откос сразу несколько поездов или устроить теракт среди людей во время празднования 9 мая", - отметила она.В том же эфире представитель КГБ Белоруссии рассказал об обнаруженных пластичных взрывчатых веществах и электродетонаторах, достаточных для сборки нескольких взрывных устройств."Экспертиза показала, что взрывчатка относится к пластичным взрывчатым веществам американского производства С4. Эту взрывчатку зачастую используют для совершения террористических актов", - пояснил сотрудник госбезопасности.Накануне председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что в стране пресечены попытки совершения нескольких терактов в преддверии 9 мая. По его словам, задержаны лица, которые готовились к совершению терактов. Тертель заявил, что "за этим стоят спецслужбы". После этого, 10 мая государственный телеканал ОНТ сообщил, что следы заказчика терактов ведут на Украину. Также было уточнено, что все фигуранты дела моложе 30 лет, это две женщины и двое мужчин.Ранее глава КГБ заявлял, что прогнозируется значительная эскалация обстановки по периметру Белоруссии: это связано как с темой боевых действий на южном направлении, так и непрекращающимися попытками ряда внешних сил дестабилизировать ситуацию внутри страны. До этого он говорил, что с этой весны в стране возможна активизация террористической деятельности.

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870627859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, сша